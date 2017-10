Lo vinculan por acuchillar y matar a su papá

Un hombre fue vinculado a proceso penal ayer por su presunta responsabilidad en un parricidio ocurrido en marzo de este año.El sospechoso Martín Gerardo León Payán tenía unas dos semanas de haber salido de la cárcel cuando sucedieron los hechos y presuntamente acuchilló a su padre biológico en unas 15 ocasiones porque le reclamó que no laboraba y consumía droga.Contra el procesado se recabó prueba científica, su ropa y tenis estaban salpicados con la sangre de su padre Martín León López. Tras ser detenido por otro ilícito, los calcetines y los zapatos que llevaba puestos fueron asegurados y se determinó que las manchas corresponden a la sangre de la víctima.Además se aseguró el cuchillo utilizado para matar a la víctima y de éste se obtuvieron las células de descamación que al ser analizadas se determinó que corresponden a León Payán. También se tomó una muestra de mucosa oral o saliva al acusado y se comparó con evidencias recuperadas en la escena del crimen, resultando positiva.León López fue asesinado en las primeras horas del pasado 17 de marzo pasado en su casa en la calle María Arteaga cerca del cruce con Cadereyta de la colonia Mariano Escobedo al recibir cuchilladas en diferentes partes del cuerpo.El padre de familia se desangró debido a una laceración de arteria aorta-torácica, consecutiva a una lesión en tórax.Martin Gerardo León fue detenido horas después del homicidio, en las calles Dr. Arroyo y Juan Mata Ortiz pero por delitos contra la salud y al estar recluido en los separos de la Fiscalía estatal, personal de la Unidad de Narcomenudeo avisó al titular de la Unidad de Delitos contra la Vida pues el sospechoso refirió que las manchas de sangre en su ropa no eran de él y afirmaba que no había matado a nadie.Ayer el juez de Control Adalberto Contreras Payán desechó la entrevista ministerial en la que el León Payán narró cómo mató a su padre, debido a que éste no contó con la asesoría de un abogado penalista como lo establece la ley.El resolutor también aprobó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva.

