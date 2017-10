Reconoce Municipio publicidad ilegal, no sanciona

De mayo a septiembre de este año, el Municipio de Juárez no ha expedido una sola licencia para la colocación de pendones publicitarios en la ciudad y, a pesar de su existencia, no ha emitido sanción alguna por esta falta, informó la Dirección General de Desarrollo Urbano.A través de una solicitud de información, la Dirección General de Desarrollo Urbano detalló a un particular que no cuenta con la infraestructura para remover la publicidad que, colocada sin permiso, se encuentra en Ciudad Juárez.“En el período comprendido entre el primero de mayo de 2017 y septiembre de 2017… no hemos extendido ninguna licencia para dicha actividad, por lo que no tenemos identificado a quien notificar y para poder sancionar se requiere identificar a la persona en el momento en que está instalando la publicidad.“Esta Dirección no cuenta con la infraestructura para hacer el retiro de la publicidad que se encuentra colocada de manera ilegal, hemos solicitado apoyo a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales para que en la medida de sus posibilidades haga le retiro respectivo”, contestó la dependencia en un oficio firmado por Lilia Ana Méndez Rentería, directora General de Desarrollo Urbano.El promovente, Francisco de Asís Navarro Solano, citó en la solicitud de información el total de infracciones aplicadas por la violación al Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana por la colocación de pendones en el mobiliario urbano.El artículo 37 del mencionado Reglamento, indica en su fracción XVII que está prohibido “adherir propaganda, hacer pintas o poner leyendas en los señalamientos viales, arbotantes, mobiliario urbano y edificios públicos, obstruyendo su función y ensuciando su imagen”.La sanción por violar ese artículo corresponde a 30 UMAS por metro cuadrado de la propaganda, según lo establece la legislación.En la respuesta a la solicitud, Desarrollo Urbano contestó también que aunque la publicidad colocada no cuenta con la licencia correspondiente, no se ha notificado a nadie por la violación de las normas vigentes.El martes, el Congreso del Estado exhortó al presidente municipal de Juárez, Armando Cabada, para que informara la condición que guarda la publicidad colocada en la ciudad, ante la posibilidad de que no cumpla con las regulaciones en la materia.Antes había realizado otro exhorto para que se diera cuenta de las autorizaciones y pagos que había recibido el Municipio por la publicidad.