Impacta narcocombate a Seguridad Pública

El combate al narcotráfico que realizan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) implica un fuerte impacto económico y de personal a la corporación por sus permanentes traslados al Centro de Justicia Penal federal, en la ciudad de Chihuahua.A diario comparecen los agentes preventivos ante los jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado, por las detenciones que realizan aquí, dijo ayer el secretario de la corporación, Ricardo Realivázquez.Tan solo en el presente año los policías aseguraron 2 toneladas de mariguana, 19 kilos de cocaína, 15 de cristal, 10 de heroína y 3 mil 349 pastillas psicotrópicas, lo que implicó la detención de 7 mil 264 personas.Además fueron incautadas 446 armas de fuego, de las cuales 367 son cortas y 79 largas, así como 6 mil 708 elementos balísticos de diverso calibre.Esto originó que 602 detenidos fueran consignados a la Procuraduría General de la República (PGR).Los resultados obtenidos en el combate al narcotráfico en esta frontera llevan a la corporación a realizar un gasto no presupuestado debido a que en Juárez no existe un centro judicial federal y que de acuerdo con un informe ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal emitido en el 2015, para junio de 2016 funcionarían dos salas penales del Sistema Acusatorio en esta frontera.Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales la SSPM ya sufre algunos impactos ante la distancia de más de 300 kilómetros entre una ciudad y otra.“Nos impacta de muchas maneras, desde lo económico hasta en el personal. Los policías tienen que ir a Chihuahua, se les dan viáticos del Municipio para la alimentación, la gasolina y el pago de las casetas”, planteó Realivázquez Domínguez.El viaje de una pareja de agentes llega a costar 3 mil 700 pesos, detalló.En ocasiones deben acudir de cuatro a seis policías de lunes a viernes, dependiendo de la programación de las audiencias y la fase del proceso penal.Al no haber salas judiciales en Juárez, los oficiales están obligados a trasladarse al Centro de Justicia Penal federal, incluso en su día de descanso o vacaciones, expuso el secretario.“Al ser la corporación que más arrestos y aseguramientos realiza tenemos un mayor impacto, lo más fuerte es que son agentes que se ausenten y deben ser cubiertos”, agregó.Las consignaciones que realizan los policías preventivos al Ministerio Público federal respecto al aseguramiento de drogas están directamente relacionada con el peso.Por ejemplo si son incautados más de 5 kilos de mariguana con detenido, la persona es consignada a la PGR. En menor cantidad es turnada al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.En el caso de la cocaína, heroína y cristal, deben ser más de 500 gramos para que la consignación sea aceptada en el Ministerio Público federal.“En el caso de las armas, estas son puestas a disposición de PGR a menos que en la investigación se establezca que haya sido utilizada en delitos como homicidios, robo de auto o robos a negocios con violencia, en esos casos se hace la puesta a disposición a ambos lados”, agregó.

