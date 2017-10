Agregan cargo de robo a supuestos secuestradores y homicidas

Dos de tres acusados de haber secuestrado y privado de la vida a una persona y quienes actualmente se encuentran sujetos a un juicio oral por esos hechos, ayer fueron acusados del delito de robo al parecer configurado al momento que ocurrieron los ilícitos antes referidos.Los abogados defensores de los sospechosos, Alondra Reyes Nájera y Brian Alejandro Durán Romero, señalaron que se trata de una artimaña legal para impedir que los procesados sean enviados a sus casas a un arraigo domiciliario.Pero el Ministerio Público (MP) afirma que el robo es un tipo penal autónomo al secuestro y por el cual no se había presentado cargos legales contra Reyes y Durán, debido a una acusación deficiente por parte de esta autoridad.Actualmente Alondra y Brian así como Sergio Gómez Piñón están recluidos en el Centro Estatal de Arraigo (CEA) y sujetos al juicio oral número 105/17 por secuestro con penalidad calificada en perjuicio de Abraham Miranda Majalca.El secuestro se clasificó como calificado porque la víctima fue asesinada cuando se encontraba en cautiverio.El fiscal dijo que se inició otra investigación en contra de Reyes y Durán porque a las 21:00 horas del 3 de mayo del 2015 Miranda Majalca fue llevado con engaños a una casa en la calle Rivera de Gila de la colonia Portales del Valle.Al estar en ese inmueble la víctima fue amarrada de pies y manos para privarlo de su libertad y golpearon para robarle un automóvil Ford Focus y otros objetos.Al parecer ese mismo día la víctima fue asesinada, le cortaron el cuello pero no murió al instante. Agonizó durante horas, hasta que los responsables le dieron un ladrillazo en la cabeza.Ayer el fiscal indicó que en las primeras horas del 4 de mayo del 2015 Alondra, Brian y otros involucrados se trasladaron en el Ford a la ciudad de Chihuahua con la intención de venderlo pero no lo lograron porque no tenían la factura.El auto, valuado en ese año en 156 mil 200 pesos, fue abandonado en las calles Ernesto Espinoza y Belisario Domínguez en aquella ciudad.

