Con la muerte ‘pierden’ la identidad

Dieciocho mujeres localizadas muertas en la ciudad, en hechos violentos o por enfermedad, se encuentran en calidad de desconocidas en los frigoríficos del Servicio Médico Forense (Semefo), dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).Seis de esas mujeres fueron asesinadas en el presente año y sus cuerpos no han sido reclamados por sus seres queridos, por lo que permanecen en las cámaras de refrigeración como mecanismo para la conservación del cadáver, se informó.Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), dijo que entre estas víctimas se encuentra la mujer localizada el viernes 20 de octubre a un costado de la carretera a Casas Grandes, por lo que la FEM pide la colaboración de la ciudadanía para identificarla a través de sus tatuajes.El cuerpo de una femenina de aproximadamente 20 años fue abandonado la tarde del viernes pasado en las inmediaciones del kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes.A cinco días del hallazgo del cadáver nadie se ha presentado a identificarla.El cuerpo, dijo la vocera, fue localizado boca abajo con los pies y manos atadas con cinta adhesiva.Los especialistas en genética forense realizaron las pruebas científicas de ADN, las cuales fueron cotejadas con la base de datos existente y se estableció que hasta ayer se carecía del reporte de ausencia de la víctima, por lo que se teme sea originaria de otro municipio.La mujer no identificada tiene aproximadamente 20 años de edad, es de tez morena clara, cabello oscuro hasta los hombros, ojos cafés, de complexión regular, así como una estatura de 1.60 metros.Al momento de ser asesinada vestía una blusa café de manga larga, ropa interior de color negro con estampados, calcetas en colores blanco, gris y rosa.Como señas particulares tiene tres tatuajes: uno en el antebrazo derecho en forma de corazón y una figura de un electro cardiograma con la palabra “Family”.El segundo y tercero los tiene en antebrazo izquierdo y son dos flechas, una de manera recta y otra de forma de corazón.Como se informó, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses a través de la necropsia de ley estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.Si usted tiene información que permita identificar a la víctima, puede acudir a la Unidad de Atención a Víctimas, ubicada en la avenida eje vial Juan Gabriel y la calle Aserraderos.Datos oficiales de la FGE establecen que de enero a octubre han sido asesinadas 10 mujeres, cuatro permanecen en calidad de desconocidas.Sin embargo, son nueve las mujeres asesinadas de quienes no ha trascendido su identidad oficial y seis de ellas están en los cuartos fríos del Semefo.• De enero a octubre han sido asesinadas 10 mujeres y 4 permanecen en calidad de desconocidas.• Pero son de 9 de quienes no ha trascendido su identidad oficial y 6 de ellas están en los cuartos fríos del Semefo

