Rescatan del rencor a niños y adolescentes

Más de 20 mil niños, adolescentes y jóvenes están esperando ser rescatados del sentimiento de rencor con el que han vivido los últimos años tras perder a sus familias a manos del crimen organizado, dice Alfredo Gaspar Quintero, un activista social que en 2013 obtuvo del Ayuntamiento de Juárez el más alto honor otorgado a personas vinculadas con la filantropía y el desarrollo de la ciudad.Sin embargo, los años en los que obtuvo más de 150 reconocimientos a nivel local, nacional e internacional por aplicar en las calles más de 35 proyectos de impacto social, casi pasaron, porque, ahora, con un proyecto que arde en sus manos por ponerlo en marcha y trabajar el hábito del perdón en el sector que está todavía rezagado, ve indiferencia de las autoridades.Gaspar Quintero, director de la Fundación En Busca de la Gloria A.C., fue reconocido por la administración municipal pasada, que le entregó en diciembre de 2013 la presea Fray García de San Francisco. Entre los proyectos destacados se encuentra “Violencia Intramuros”, “Zero Tres” y “Territorios de Paz”, algunos financiados por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).Con el apoyo de la Fechac, en 2013 logró impactar a 38 grupos que representan más de 760 jóvenes de las colonias Felipe Ángeles, Ampliación Felipe Ángeles, Anapra, Rancho Anapra, Puerto Anapra, La Conquista, Altavista, Bellavista, 16 de Septiembre, Plutarco Elías Calles, Guadalajara, entre otras, dicen archivos periodísticos.A sus 47, asegura que a lo largo de 30 años, ha rescatado a más de 50 mil jóvenes de las drogas y la violencia. Muchos de ellos eran pandilleros, agrega.En ese trayecto, ha colaborado con una gran cantidad de boxeadores, entre ellos Kirino García, Mickey Román, “El Cobrita” Soto, Eduardo “El Chucky” Lazcano, y Felipe de la Torre.Mientras muestra un álbum que contiene una gran cantidad de notas de medios informativos sobre el trabajo que ha hecho como activista, comenta que su objetivo es seguir trabajando para rescatar a los jóvenes de la delincuencia y así no laceren a la sociedad.Su proyecto se llama “Rencor Social”, y con él busca llegar a los 20 mil niños, adolescentes y jóvenes que, dice, fueron víctimas de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón. “Ellos nunca han tenido atención, según sociólogos y expertos; tienen muchos sentimientos de odio, de rencor, de venganza”, expone.Según Gaspar Quintero, el 65 por ciento de esas víctimas viven en las colonias del norponiente. “He hablado con ellos, se convirtieron en niños rebeldes, fueron adolescentes y ahora forman parte de la nueva generación de jóvenes”, agrega.“Son una bomba de tiempo que ya está aquí, que está explotando”, advierte. “Yo puedo evitar que muchos caigan en las adicciones”, asegura.A través de ese plan, busca volver a establecer territorios de paz en las colonias conflictivas donde se colocarían banderas blancas que certifiquen que esos son territorios de paz, realizar encuentros deportivos, culturales y artísticos y trabajar con padres de familia con temas de valores, expone.No obstante, comenta que ha estado buscando el apoyo del Gobierno municipal para que le financien el programa, pero sólo ha recibido “largas”.Dice que necesita 100 mil pesos para aplicarlo, pero de no recibir respuesta positiva de las autoridades, recurrirá al apoyo internacional; otra opción que tiene, menciona, es vender letras de algunas canciones que ha compuesto a lo largo de este año para poder financiarlo.“¿De qué me sirve ser reconocido si no tengo el apoyo de las esferas de gobierno aquí? Conozco más de 300 políticos que conocen mi trabajo, saben que ha trascendido a nivel mundial, ojalá que el alcalde Armando Cabada sea la diferencia entre todos esos políticos”, comenta.“Quisiera ponerme a disposición de los cantantes de Ciudad Juárez, compongo todo tipo de canciones, con el objetivo de autofinanciar mi fundación. Sé que primeramente Dios voy a triunfar con mis canciones”, manifiesta.“Me han buscado de Colombia para preguntar cuál es el modelo que emplea Gaspar para hacer que los jóvenes de los barrios no se agredan y no haya muerte entre ellos. Simplemente es la confianza que ellos me tienen”, asegura.Y dice que lo que hace es porque: “no quiero que mis hijos, mis nietos, vivan en una ciudad violenta y porque cuando las personas a las que he ayudado a rescatar me ven en la calle, corren y me abrazan porque se acuerdan de mí, eso es lo que me motiva”.