Piden a Cabada orden en anuncios

El Congreso del Estado exhortó ayer al presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, para que informe sobre la condición que guardan los anuncios, rótulos u otras formas de publicidad, ante la posibilidad de que incumplan con el Reglamento del Entorno e Imagen Urbana.En el exhorto, los legisladores consideraron que la falta de registro y regulación de ese tipo de promoción ha generado contaminación visual, por lo que se requiere aplicar la reglamentación vigente para el municipio de Juárez.Víctor Uribe, diputado del PAN e iniciador del exhorto, se lanzó contra los anuncios de la empresa Don Boletón, al acusar que violan la regulación y que la promotora, aseguró, pertenece a Armando Cabada, alcalde de Juárez, lo que significa un “conflicto de interés” para el funcionario.Al respecto, el alcalde desestimó el exhorto.“Nuevamente es parte del golpeteo político, no hay fundamento porque simplemente (los diputados) no hacen bien su chamba, que investiguen y soporten su dicho, no soy propietario de esa empresa”, aseveró Cabada en una comunicación.Al ser cuestionado sobre sus vínculos o los de sus familiares con Don Boletón, Cabada dijo que únicamente una de sus cuñadas trabaja como gerente en la promotora.En el Congreso, Uribe expuso: “… se observa que la autoridad municipal tiene conflicto de interés en el tema, se solicita al Cabildo de Ciudad Juárez ejercite las atribuciones necesarias para minimizar o erradicar esta problemática de contaminación visual y de conflicto de intereses del presidente municipal en el tema que estamos tratando.“La empresa ‘Don Boleton’ (sic), promotora de espectáculos en el municipio de Juárez, no ha acatado las disposiciones marcadas específicamente en los artículos 22 fracción I y el artículo 23 fracción IV y VI del Reglamento de del Entorno e Imagen Urbana para el municipio de Juárez…”, menciona la exposición de motivos del exhorto, aprobado por 21 votos y considerado de urgente resolución.Los artículos mencionados se refieren a la necesidad de que la publicidad armonice con el entorno donde es colocada, a no deteriorar el entorno y no poner en riesgo la salud y seguridad de las personas.La contaminación visual, consideró Uribe, puede causar desde dolores de cabeza hasta estrés, distracciones y accidentes automovilísticos, de acuerdo con el legislador panista.En específico, Uribe señaló los pendones en los que Don Boletón promociona conciertos, obras de teatro y otro tipo de espectáculos. En el exhorto incluyó imágenes de los carteles colocados por la promotora.El Legislativo había realizado ya, el 7 de septiembre pasado, un exhorto a Cabada para que informara sobre la autorización, renovación, permisos y pagos de los espectaculares de la ciudad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.