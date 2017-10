Es fortaleza de la escuela… y sus alumnos

Cargando

Desde hace 13 años Pascual González forma parte de la fuerza laboral de las escuelas como conserje, y dijo que lo más importante de sus actividades es la confianza que los padres de familia depositan en él.“Llegan y me encargan a sus hijos, luego los recogen y me dan las gracias. Yo ahora no me muevo de la puerta, los cuido cuando están almorzando en el patio, y cuando no vengo hasta los extraño”, relató el hombre.El conserje o ‘trabajador manual’, que es como técnicamente se les llama, fue festejado ayer junto con otros colegas por los maestros de la Escuela Secundaria del Magisterio 8392 en la que trabaja, en conmemoración del Día del Conserje, que se festejó el pasado 22 de octubre.“Empecé como trabajador manual el 11 de febrero del 2004. De mi trabajo me gusta todo, me gusta servir a los niños, a los compañeros maestros, a la escuela, a las madres y padres de familia”, expresó.Dijo que hace 3 años tuvo un accidente, por el cual tuvo que dejar su trabajo 2 años.“Me tuvieron que hacer algunas cirugías y una prótesis. Me dijeron que no volvería a trabajar. Yo me sentí muy mal por eso en mi recuperación, extrañaba mucho mi trabajo”, relató.Afortunadamente, dice, con bastón en mano volvió a la escuela y eso es lo que lo mantiene contento día tras día.“Yo me siento muy satisfecho con esta labor, es un trabajo arduo, de bastante responsabilidad. En ciertas ocasiones no se valora tanto, pero venimos siendo la mano derecha del director, somos indispensables”, dijo.Aseguró que en lo personal él se siente contento, pues tiene la suerte de que la gente que lo rodea siempre le ha reconocido su empeño y lo ha hecho sentir apreciado.Esta secundaria cuenta con una Unidad de Servicios de Atención a la Educación Regular (Usaer), y bajo su cuidado y responsabilidad tiene a decenas de niños con discapacidad, comentó.Por ello, agregó, aquí además de las labores ordinarias se realizan esfuerzos adicionales para proporcionar cuidados extra y cariño a los estudiantes, por parte de todos quienes ahí laboran.“Aquí en el patio se sientan a almorzar a la hora de recreo, todos son muy unidos, hay mucha inclusión, todos son iguales. Nosotros los cuidamos siempre, porque es nuestro trabajo y nuestra vocación estar a su servicio”, dijo. (Karen Cano)