Exigen transparencia en uso de recursos

Toda vez que administra y opera con recursos públicos, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos en Chihuahua debe, a la brevedad, incluirse en los sujetos obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), consideraron diputados.Pedro Torres, integrante del Comité de Técnico del Fideicomiso en el Congreso del Estado, dijo que es una “obligación moral” del Gobierno estatal incluir la información pública del organismo en la PNT.“Es una obligación moral. Vamos a solicitar que se le incluya porque finalmente son recursos públicos, tienen que estar auditados por la ciudadanía y la única manera es que se tenga acceso a la información”, aseguró Torres, legislador por Morena.Dijo que no hay razón válida para justificar la tardanza en el cumplimiento con una obligación marcada por la ley.“Tienen que abrir toda la información del Fideicomiso al escrutinio público, no hay nada que ocultar, no debe haber nada que ocultar entonces no hay porqué estar manteniendo información reservada u oculta en cuanto al Fideicomiso”, aseveró.Desde el Legislativo, apuntó Torres, se hará un llamado a Gustavo Elizondo, titular del Fideicomiso, para cumplir con las obligaciones de transparencia, que permitirán a los ciudadanos conocer la información relativa al ente, además de solicitar la información que requieran.“Es importante que se haga, sobre todo en el caso del fideicomiso que son recursos de los juarenses y deben saber qué se hace con ese dinero en beneficio de su ciudad”, manifestó.Incluso, el diputado juarense se manifestó a favor de que las reuniones del Fideicomiso dejen de ser a puerta cerrada, dado que se discute el destino de los recursos que deberían beneficiar a la ciudad.Adriana Fuentes, representante del Legislativo en el Fideicomiso, dijo también que es urgente que se incluya a la entidad en los sujetos obligados en la PNT.“Si se está hablando de este gobierno y que todo lo presumen transparente, esto debería de entrar, todo lo que tenga que ver con recurso público debería de estar ahí, que la ciudadanía sepa lo que está pasando”, comentó la diputada priista.Fuentes dijo que es necesario que la ciudadanía conozca cómo se han operado los recursos, los créditos conseguidos y la forma en la que se mueven los ingresos diarios por los cruces en la frontera.

