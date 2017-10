Valuadores niegan firma a las tablas catastrales

Los colegios de valuadores se negaron a ratificar, mediante su firma, las tablas catastrales del 2018 que se subirán este día a una sesión de Cabildo extraordinaria, en la que se someterán a análisis, discusión y en su caso aprobación.Las tablas deben aprobarse por el Cabildo antes del 30 de octubre para incluirlas en el anteproyecto de la Ley de Ingresos del 2018, que igualmente debe estar certificado antes del 30 de noviembre.El presidente de la Asociación de Valuadores, Juan Flores, explicó que no firmaron las tablas, las cuales rigen el valor de las propiedades en los diferentes sectores de la ciudad, porque hay una mala relación con la Dirección de Catastro.Además dijo que no están de acuerdo con que algunas avenidas se hayan cambiado a corredor comercial, porque esto aumenta el valor de las propiedades que se vayan a construir a futuro en esas vías.Aseguró que en esta administración la directora de Catastro, Olga Leticia Guzmán Enríquez, les ha cerrado las puertas de la dependencia.“Creemos que es una persona, digo con el debido respeto de ella, muy soberbia, muy prepotente, que tiene un coto de poder ahí en la Dirección de Catastro, donde no escucha a los especialistas que en este caso somos los valuadores”, declaró.Mientras que Jorge Acosta, del Colegio de Profesionales en Valuación de Inmuebles de Ciudad Juárez, expuso que la titular de Catastro les pidió colaborar en la elaboración de las tablas, pero les dijo que esos valores no las podían usar ellos en su trabajo.“Nosotros no podemos avalar una tabla en la cual no nos van a tomar en cuenta, la tabla de valores se usa para un parámetro en todos los valuadores para no andar disparados”, expuso.Ambos especialistas acudieron ayer a una reunión con regidores donde se analizaron los valores catastrales, y ahí manifestaron su inconformidad.Aseguraron que hay otras ocho agrupaciones que también se negaron a firmar.El tesorero municipal, Oscar Luis Pérez Pérez, explicó que desde febrero se hizo una invitación a todos los colegios de valuadores de la ciudad para realizar este trabajo, sin embargo decidieron no participar.“No es una obligación, la ley no nos obliga a que tiene que ir firmado por los peritos”, mencionó.Pérez expuso que las tablas para el 2018 son prácticamente iguales a las del año pasado, únicamente se hicieron un par de modificaciones en corredores comerciales.“Entonces quiere decir que estamos avalando el trabajo que ellos han hecho”, aseguró.Respecto a la mala relación de los peritos valuadores con la directora de Catastro, el tesorero, –quien es el jefe de esa funcionaria–, dijo que desconocía esta situación.“Si ellos lo comentan es su percepción”, mencionó.A su vez, el regidor del Partido Nueva Alianza (PANAL), José Alfredo González Quintana, explicó que las tablas catastrales del 2018 quedaron como estaban, sólo hubo un aumento y rezonificación en cinco o seis corredores comerciales.“Antes se hablaba de plazas comerciales y ahora se habla de corredores comerciales, y los peritos dicen que hay una variación, pero en realidad lo único que se hizo fue un ajuste, los valores quedan igual”, expuso.Dijo que en el caso de los nuevos corredores, a partir del próximo año se incrementará el valor de las construcciones que se vayan a hacer allí.“Son algunos corredores nada más, todo los demás, sigue igual, cerca de unos cinco o seis corredores que antes eran centros comerciales, ahora se establecieron como corredores”, explicó.Esos puntos se ubican en la avenida Manuel Gómez Morín, y de la avenida de Las Torres hacia el sur en algunos casos.Los aumentos van de 600 a 900 pesos, y de 600 a 800 pesos por metro cuadrado, explicó el regidor.