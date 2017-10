Impiden ciudadanos un homicidio

Un hombre fue detenido por varios ciudadanos y por un agente de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) cuando intentaba estrangular a una mujer que padece de sus facultades mentales.El sospechoso, Irving Alvarado Lozano, fue presentado ayer ante un Tribunal de Control acusado del delito de homicidio en grado de tentativa y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.El arresto se llevó a cabo el sábado pasado alrededor de las 17:20 horas luego de que la víctima, María del Socorro Paredes Hernández, de 56 años, gritó en varias ocasiones y fue escuchada por Minerva Delgado Aldama y por otros vecinos de la colonia Ricardo Flores Magón.Delgado se encontraba en el interior de su casa y al escuchar los gritos salió a la calle Chichén Itzá y vio ahí a una mujer en silla de ruedas que estaba siendo estrangulada por un hombre. Por lo que corrió y empezó a jalar al masculino para que la soltara.Al lugar también se acercó Roberto Delgado Gómez, padre de Minerva y oficial de la DGTM, quien al ver a su hija jalando a un hombre empezó a ayudarla y logró sujetar al individuo, lo sometió y después le puso las esposas y habló al 911, informó ayer un agente del Ministerio Público (MP) a la juez de Control Dania Guadalupe Ramos Rodríguez en una audiencia pública realizada en la séptima sala de los juzgados locales.Al lugar fueron enviados dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes recibieron al detenido y trataron de entrevistar a la víctima pero no pudieron porque sólo decía incoherencias.El fiscal pidió a la resolutora que declarara legal la detención de Alvarado Lozano.Por su parte, el abogado público penal que representó a Irving Alvarado le dijo a la juez que no tenía ningún argumento a favor de su cliente.La juez Ramos declaró legal la aprehensión y luego permitió que le formularan cargos por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.Ante la acusación, Alvarado Lozano decidió no rendir declaración y asesorado por el abogado pidió que su situación jurídica sea resuelta dentro de un plazo de 144 horas o seis días.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo viernes a las 09:30 horas. (Blanca Carmona)

