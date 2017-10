Son repavimentación 88% de obras con fideicomiso

Después de 14 años de vivir en la calle Higo, metros al norte de la intersección con el bulevar Zaragoza, Claudia Alba verá por fin solución al problema de falta de pavimento que, sobre todo en época de lluvias, hace intransitable el acceso a su vivienda.“Cualquier llovizna hace mucho lodo y muchos charcos”, dice la madre de familia y estudiante, de 37 años.Frente a ella trabaja una cuadrilla contratada por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Gobierno del Estado que inició aquí una de sus primeras obras de pavimentación a 22 meses de haber recibido la concesión para administrar el dinero recabado en los puentes internacionales.La obra sobre la calle Higo, de unos 400 metros y 6 millones de pesos, dice uno de los trabajadores, incluye la colocación de árboles y banquetas.Es casi medio kilómetro, sólo una cuadra y el único tramo beneficiado que no está sobre una vialidad primaria, como el resto de las obras iniciadas por el Fideicomiso estatal.Junto con otro trecho ubicado al extremo oriente del bulevar Zaragoza, es también parte de los 22 mil metros que serán de pavimento nuevo y que forman el 11.7 por ciento de la superficie ya aprobada por el Fideicomiso para obras de pavimentación.El resto, u 88.2 por ciento del total de 189 mil 802 metros cuadrados ya aprobados, son asfalto de repuesto o sobre partes ya pavimentadas antes.“Desde que vinieron a limpiar la calle fuimos a preguntar si también pavimentarían aquí”, dice Stephanie Ezequiel, de 18 años y todos viviendo en la calle Higo, pero al sur del bulevard Zaragoza y junto a donde concluye la obra en curso.“Estamos inconformes, porque tiene rato que también queremos que pavimenten aquí”, agrega.Junto con otro tramo en Pradera Dorada –también sólo de repavimentación y no iniciado–, las obras suman 75.5 millones de pesos asignados por el Fideicomiso para este tipo de obras y el 13.2 por ciento del total recaudado en los puentes internacionales en el mismo periodo, que es de 571.8 millones de pesos.Otro proyecto anunciado es el Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), con 80 millones pero tampoco ha iniciado.El dinero de los puentes no se invierte directamente en obras públicas para la ciudad, sino que antes pasa por un fideicomiso privado administrado por Nacional Financiera que, a su vez, usa el dinero del peaje como respaldo de un crédito de 2 mil millones obtenido en 2015 y del que quedan mil 544.9 millones de pesos.Estos recursos del crédito aún no se utilizan y las obras que se harán con ellos en Juárez, dijo el director del Fideicomiso, Gustavo Elizondo, serán definidas en 2018.

