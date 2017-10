El Valle, la fosa más grande de la región

La Fiscalía General del Estado (FGE) registró 114 ingresos de restos óseos al Servicio Médico Forense (Semefo), exhumados de fosas clandestinas localizadas principalmente en los ejidos Jesús Carranza, del municipio de Juárez y de los Juárez y Reforma del municipio de Guadalupe, dio a conocer ayer el fiscal Jorge Arnaldo Nava López.De octubre de 2016 a la fecha, 14 osamentas han sido plenamente identificadas y entregadas a sus familiares, agregó el abogado.El Valle, dijo, es la fosa clandestina más grande al norte del estado y durante los próximos operativos de búsqueda, el número de osamentas puede aumentar hasta 200 restos humanos más, advirtió.La pasada administración estatal, planteó Nava López, evitó la búsqueda de las fosas clandestinas –de las que ya existía información– por no incrementar el número de muertos que afectara sus estadísticas.La representación social no descarta fincar responsabilidades legales contra exservidores públicos por incurrir en omisiones en la búsqueda de personas ausentes y/o extraviadas.“Seguimos con la búsqueda de personas que han sido inhumadas de manera clandestina, ya contamos con 114 ingresos al Semefo, algunas osamentas están completas, hay que determinar mediante estudios de genéticos y de laboratorio la cantidad que deba de resultar de todos estos restos que han ingresado y 14 de ellos ya entregados a sus familiares”, dijo el fiscal.“Una vez que son individualizados los restos, que son entregados a sus familiares, que sabemos de quién se trata, ya se puede iniciar con una investigación, lo que se ha hecho con estas 14 personas que ya se han entregado y estamos investigando el entorno social, laboral, familiar”, precisó.Los agentes investigadores de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Ausentes o Desaparecidas iniciaron los operativos, apoyados con los elementos de la Unidad Canina y de los peritos especializados en Antropología Forense.Una vez que es identificada la osamenta, el caso es turnado a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida.La mayoría de los restos recuperados fueron inhumados desde el 2009 y 2010, detalló Nava López.La búsqueda de cuerpos se ha realizado en cuatro polígonos, ubicados a través de información obtenida de integrantes de los diferentes grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, los agentes investigadores han obtenido información de seis nuevos polígonos, lo que puede aumentar el número de víctimas.“Estamos trabajando en cuatro puntos y ya tenemos otros seis puntos nuevos, es decir son 10 puntos en los que debemos trabajar y no hemos concluido esos primeros cuatro”, destacó el fiscal.Nava López expuso que el 95 por ciento de los ingresos de restos humanos corresponden a hallazgos realizados en la zona rural del Valle. El resto fueron hallazgos realizados en la zona urbana Ciudad JuárezCrimen organizado detrásLos grupos delictivos de los años 2009 y 2010, son los mismos que operan actualmente en los municipios fronterizos de Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero: “La Línea”, como brazo armado del cártel del Juárez y “Gente Nueva”, del cártel de Sinaloa.El punto de hallazgo de los cuerpos también es factor clave para establecer qué organización delictiva pudo estar detrás de la privación ilegal de la libertad de la persona, su asesinato y posterior inhumación clandestina.“No podemos descartar ninguna línea de investigación, las personas de las que ya tenemos antecedentes (como Mauricio Aguilar, apodado “el Papacho”), pertenecen a los grupos delictivos que se establecieron en estos lugares, es hacia donde está dirigida la investigación”, dijo Nava López.“Una vez que se han identificado a las personas es más sencillo iniciar las investigaciones, ya hay líneas abiertas por los lugares en los que se encuentran los restos, por los grupos delincuenciales que operaban en la zona y que en las fosas se han localizado a dos o más cuerpos. Eso nos permite entrelazar las líneas de investigación y es como hemos avanzado”, dijo el fiscal.Del centenar de restos humanos asegurados, se encuentra una osamente femenina, refirió Nava López.El fiscal dijo que se tienen datos de que en la pasada administración no se hizo la labor de investigación ni la búsqueda de osamentas para no incrementar el número de muertes violentas por mes.“Ahora es algo que nosotros tenemos que hacer, desde octubre se conformó el grupo y en marzo iniciaron las labores de búsqueda. Ya tenemos 100 cuerpos recuperados y el análisis se estamos haciendo de los otros seis puntos nos hace creer que podríamos encontrar cerca de 200 restos humanos más”, advirtió el abogado.• La mayoría fueron inhumados entre 2009 y 2010• Trabajan en 4 puntos, pero tienen otros 6 para iniciar rastreos• Apoyan recorridos con perros y peritos forenses• Turnan a identificados a la Unidad de Delitos Contra la Vida• Investigan entorno familiar y social de víctimas• Lugar de hallazgos es pista para integrar sospechosos

