Moldea su mundo… para costear enfermedad

Sobre una mesita blanca en una sobria habitación que carece de decoración infantil convergen más de cien miniaturas de personajes animados que suelen gustarles a los niños.De frente hacia quien las observe, las figuras parecen formar una extensa familia compuesta por superhéroes, criaturas mágicas, protagonistas de caricaturas y hombrecillos de videojuegos.De pie, ahí están Bart Simpson, Pikachu, Hulk, Santa Claus y otros tantos minúsculos muñecos que en un principio fueron simples barras de plastilina empaquetadas y puestas a la venta en una papelería.El creador de este pequeño mundo que continuamente se hace más grande se llama Sergio Ismael Corral Ozuna y tiene tan sólo 11 años.Frente a estos blandos cilindros de varios pigmentos que él mismo mezcla entre sí, aplicando la teoría del color sin haberla conocido en la academia, el niño modela con notoria destreza detalladas esculturas y monta exposiciones para exhibirlas.El propósito es ayudarle a sus padres a pagar la costosa biopsia que él necesita para saber con certeza cuál es el tratamiento más óptimo.Conocido en el Seguro Social como “El niño de la plastilina”, Sergio Ismael padece el síndrome nefrótico corticorresistente desde que iba a cumplir 5 años, enfermedad que compromete a los riñones.“Es lo único bueno que le ha dejado esta enfermedad”, dice su madre, Lorena. “Hace cosas sorprendentes que ni yo sé cómo puede hacerlas. Como ha tenido que estar aislado, él no sale más que para lo necesario. Siempre estaba encerrado y se aburría, así que empezó con la plastilina”.Lorena cuenta que se dieron cuenta del problema renal de su hijo cuando éste empezó a retener líquidos.Lo llevaron con el pediatra para iniciar el tratamiento y, después, los padres optaron por registrarlo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de donde fue dado de alta ayer tras una infección.No obstante, el niño todavía no se ha curado, de modo que por recomendación de la nefróloga pediátrica del sector privado, en cuyas manos deja la familia sus esperanzas, Sergio Ismael debe someterse a una biopsia.A grandes rasgos, este procedimiento permitirá saber qué sucede en el riñón y si existe o no la posibilidad de que se aproxime a una insuficiencia renal.“En el Seguro se tardaría de 6 a 8 meses en salir el resultado de la biopsia; por fuera, sale en 4 o 5 días”, asegura la madre.Por ese motivo, aunque el IMSS proporciona el tratamiento que por ahora necesita, Lorena, su esposo Josué y Sergio Ismael emprendieron una acelerada lucha contra esa enfermedad.Ella elabora tamales bajo pedido, en tanto que el padre del menor hace trabajos de mecánica, todo con el propósito de recaudar los más de 20 mil pesos que son necesarios para costear un diagnóstico privado.“Ha batallado y sufrido mucho”, dice Lorena. “Para él, una gripe es una bronconeumonía porque se le bajan sus defensas totalmente. Hay meses que está bien y meses que está mal”.Lorena, madre de otros dos hijos, y su familia pidieron el apoyo de la comunidad para llegar mucho más rápido a la meta.Las personas que deseen ponerse en contacto con ellos pueden comunicarse al teléfono (656) 189-9529, dijo la mujer. (Fernando Aguilar / El Diario)La familia Corral necesita más de 20 mil pesos para costear un diagnóstico privado que le ayude a Sergio Ismael a llevar el tratamiento más óptimo(656) 189-9529

