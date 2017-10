En riesgo, recursos para remodelar Mercado Juárez

Once millones de pesos que fueron etiquetados por el Gobierno Federal para la remodelación del mercado Juárez, se encuentran en el limbo y podrían retornarse a las arcas federales debido a que un juicio de amparo promovido por los locatarios, impide realizar las obras.El titular de Obras Públicas de la Frontera del Estado, Andrés Carbajal Casas, señaló que como parte del juicio se tiene programada audiencia constitucional el próximo viernes y si el magistrado decide validar el reclamó de los comerciantes, no habrá obras.Señaló que adicional a los 11 millones, el Estado aportaría casi 20 millones que buscarán se puedan ejercer en el mismo proyecto para el 2018, una vez solucionada las inconformidades de los locatarios o bien, en los planes de recuperación del Centro Histórico.Sin embargo, de los recursos federales que son una tercera parte de lo que costaría el proyecto y no hay certeza de que se puedan conservar para el próximo año. En caso de no cumplir con su utilización, las reglas de operación establecen que deben ser devueltos.El mes pasado un juez federal admitió una solicitud de amparo promovida por un locatario del Mercado Juárez y otorgó una suspensión en contra del Municipio, Estado y Secretaría de Turismo por la intención de desalojar el inmueble para remodelarlo.La protección de la justicia federal se pidió ante la probabilidad de que el comerciante –cuya identidad se reservó– pierda sus derechos y no le sea respetado su espacio, dio a conocer Alberto Velázquez, representante del quejoso.Las obras estaban contempladas a licitarse antes de finalizar el mes pasado y que iniciaran a más tardar el 15 de octubre, de acuerdo con la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera.

