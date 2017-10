Reviven disputa por esculturas de caballos

La disputa por las esculturas de caballos que formaron parte del atractivo turístico del Centro Histórico revivió.Eleno Villalba, el exfuncionario municipal que resguarda las obras, amagó con denunciar penalmente al artista Octavio Nava por el supuesto robo de la pieza que él se encargó de pintar.De acuerdo con el director del Instituto Municipal de la Cultura, Miguel Ángel Mendoza, el caballo “El Entramado” se prestó a Nava para que le diera mantenimiento, pero no lo ha devuelto con el argumento de que quien lo está reclamando es Villalba, exdirector de Desarrollo Urbano del Municipio.“(Nava) menciona que los artistas que participaron en el proyecto lo hicieron de manera gratuita siempre y cuando los caballos fueran para la ciudad y no para un particular”, expuso Mendoza.“Ellos donaron su talento a la ciudad, no a Eleno Villalba”, agregó el funcionario, al señalar que el artista tiene el caballo desde el 23 de febrero.Mientras el pleito continúa, las 20 esculturas de fibra de vidrio serán prestadas a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) los días 25, 26 y 27 de octubre, para exhibirlas en un congreso nacional que se desarrollará en el Centro Cultural de las Fronteras, dio a conocer Villalba.Después de eso, agregó, no regresarán al centro comercial Plaza de las Américas –donde actualmente se exhiben– sino que harán un recorrido por otros centros comerciales, sin cobrar un solo peso a los interesados.De acuerdo con Villalba, las figuras inauguradas el 26 de agosto de 2015 no representaron un costo para el Ayuntamiento porque fueron donadas por empresarios locales, aunque anotó que, en promedio, todas costaron unos 25 mil dólares.Mendoza expuso que no hay un documento que avale que las piezas fueron donadas al Municipio.Eleno afirmó que acaba de darles mantenimiento a las 19 piezas con las que cuenta a un costo de 120 mil pesos, pagados de su bolsa.Los caballos fueron colocados sobre alfombras que simulan pasto, les pusieron más anclas en las patas sometidas por un tornillo para que no se muevan, tienen nuevos letreros, además de que algunos de los pintores los retocaron, dijo.Además, aseguró, él paga de su bolsa el personal, los camiones y las reparaciones para trasladarlas a donde se soliciten.“Esto es porque uno hace cosas por mejorar la ciudad”, aseguró Villalba.Algunos de los artistas locales que plasmaron en cada caballo una pintura diferente se quejaron, sin embargo, de que las esculturas no estén a disposición de la ciudad como lo presume el exfuncionario.“Nosotros pedimos que no se dispongan a Eleno, sino a la ciudad”, dijo Yorch Otte, artista urbano que pintó la obra llamada “Ser Fronterizo”.Gracia Chávez Ortiz, maestra en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), lamentó que el proyecto no tenía una dirección artística.“Hubiera tenido un fin, como una subasta o donación a escuelas o parques de la ciudad. Y eso finalmente afecta a los artistas”, dijo.Villalba dijo que se los quitó al Municipio porque estaban descuidados, tenían las bases destruidas, los ojos hundidos y a uno de los caballos hasta le cortaron las orejas.Argumentó: “Son de la ciudad, no son míos, pero tampoco son del Municipio”. “¿Por qué no se quejaron cuando estaban destruidos?”, reclamó a los inconformes.Octavio Nava afirmó que él está esperando a que vayan por la pieza. “Yo les avisé que ya estaba lista, pero hasta ahorita no ha sucedido nada. Y ahora están amenazándome como si me lo quisiera robar”.“Yo se lo solicité a la Administración para retocarlo, pero no se activa la cultura por el arte debido a estos berrinches”, acusó. (Javier Olmos / El Diario)