Protestan ministeriales por condiciones en ‘Operativo Sierreño’

Un grupo de policías ministeriales que fueron enviados desde el mes de febrero a participar en el ‘Operativo Sierreño’, protestaron ayer en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).Buscaban un diálogo con el gobernador del estado, Javier Corral, quien sostuvo una reunión para evaluar la incidencia delictiva con el alcalde Armando Cabada, pero los mandos de la Policía Ministerial les prohibieron hacerlo.A cambio obtuvieron la atención del fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, que los atendió pasada la una de la tarde y a quien le reclamaron el incumplimiento por parte de la dependencia, ya que les pidieron participar en el operativo por tres meses y llevan ya casi nueve.“Nos quitaron el bono mensual, poco más de mil pesos, nos degradaron de policías ministeriales y ahora somos preventivos, de nada sirvió la academia que tomamos y eso que somos profesionistas”, comentó un agente al que le notificaron mediante oficio que deberá presentarse mañana en el agrupamiento de la Policía Estatal Única, en Creel.En la protesta participaron un grupo de casi 30 policías, pero en total son 130 agentes que fueron cambiados de la Policía Ministerial a la Comisión Estatal de Seguridad (CES).En la reunión con el fiscal Nava López se quejaron de que los tienen viviendo en las comandancias de la corporación en Cuauhtémoc, Madera y Creel, durmiendo en camastros, hacinados y sin comida.Se quejaron además del retiro del bono mensual, que debió ser aumentado porque se fueron a trabajar fuera de su área operativa.En la reunión no se logró un acuerdo y por ello, buscarán un amparo colectivo para que se reconozca su antigüedad, cargo y mejoren sus condiciones laborales, dijo el entrevistado, quien pidió la reserva se su nombre.“No vamos a dejar de trabajar, no queremos afectar la seguridad de los chihuahuenses, solamente queremos un trato más justo, más humano”, explicó.Tras la reunión, se buscó la versión oficial por parte del fiscal Jorge Arnaldo Nava López, sin embargo no fue posible debido a que abandonó la representación social.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.