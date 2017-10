Pausan juicio por trata de 2 mujeres y violación

El juicio oral seguido en contra de cuatro personas acusadas del delito de trata presuntamente cometido en contra de dos mujeres y también de violación respecto a una de ellas, entró en un receso indefinido debido a que un abogado defensor solicitó copias del mega-juicio llevado a cabo en el 2015.La petición se planteó después de que rindió declaración la madre de Andrea Guerrero Venzor –unas de las 11 mujeres objeto del juicio realizado en 2015 y cuyos restos óseos se hallaron en el arroyo El Navajo–, quien dijo que Manuel Vital Anguiano le dio trabajo a la víctima B. C. M. G., después de que su hija laboró con él y desapareció.El actual juicio oral se sigue en contra de Vital Anguiano, apodado “Don Meny”; José Gerardo Puentes Alva, “El Gera”; Humberto Gerardo Páez Carreón, y Édgar Jesús Regalado Villa, “El Piwi”, por su presunta responsabilidad en los delitos de trata al parecer cometidos en contra de B. C. M. G. y K. D. M., y también por el ilícito de violación por lo que respecta a la última de las mujeres y sólo contra Páez.B. C. M. G . –cuyos datos personales quedaron bajo reserva en el juicio aunque al ser reportada como ausente se hizo público su nombre y fotografía–, tenía 16 años el 15 de junio del 2011 cuando fue vista por última vez por su familia y hasta el momento tiene el estatus de desaparecida, es decir, no ha sido localizada ni viva ni muerta.Mientras que K. D. M., es una sobreviviente del delito de trata.El viernes pasado Dora María Venzor Colomo subió al estrado para reiterar una vez más que su hija Andrea laboró con Manuel Vital Anguiano, en marzo del 2009 en una supuesta tienda de abarrotes propiedad de “Don Meny” ubicada en la calle Juan Mata Ortiz muy cerca del Centro y cinco meses después desapareció.Además indicó que cuando ella y otra hija buscaban a Andrea supieron que B. C. M. G. ya estaba trabajando en ese lugar e incluso refirió que Vital le ofreció un empleo a su otra hija indicándole que B. C. M. G. estaba por dejar de laborar con él.También expuso que sabe que Vital Anguiano y José Gerardo Puentes Alva, “El Gera”, eran vecinos y que este último le ofreció una oportunidad laboral a B. C. M. G.Después de escuchar la declaración de Venzor Colomo, el abogado público penal Alejandro Muñoz le expuso al Tribunal de Enjuiciamiento que necesitaba contar con una copia por escrito de la sentencia emitida en 2015 por otro Tribunal de Enjuiciamiento, respecto a 11 víctimas y seis acusados entre ellos Vital Anguiano, Puentes Alva, Regalado Villa así como Jesús Hernández Martínez, César Félix Romero Esparza y José Antonio Contreras Terrazas.El defensor, quien admitió que tiene una copia en audio y video de juicio, señaló que él no puede hacer un contrainterrogatorio adecuado por no contar con la copia por escrito del megajuicio y aseguró que se están vulnerando los derechos de sus representados, que son Vital, Puentes y Regalado.El Tribunal –conformado por los jueces José Manuel Medina Parra, María Isela Vázquez Granados y Andrés Barrera Rubio– aceptó la petición con el voto en contra de Barrera.La coordinadora de “Justicia para Nuestras Hijas”, Norma Ledezma, quien junto con integrantes de Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer representan a los familiares de B. C. M. G., señaló que otorgar ese receso es violatorio del derecho de los afectados a recibir una justicia pronta.“Es una gestión meramente dilatoria, no advertimos que tenga sustento, tuvo tiempo para haberla vista incluso la tiene en disco… es violatorio de los derechos de las víctimas tienen derecho a la justicia y la verdad pronta. La Constitución en su Artículo 20 fracción VII dice que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y reparación integral en procedimientos accesibles, apropiados. Creo que la postura del Tribunal no tienen nada que ver con la ley”, declaró Ledezma.Mañana el Tribunal volverá a constituirse para que el defensor reciba cuatro copias de la sentencia y se volverá a decretar un receso para que el abogado lea y estudie esa sentencia.