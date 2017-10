Salud, sin traumatólogo ni gastroenterólogo aquí

Los Servicios de Salud de Chihuahua no tienen un solo traumatólogo o gastroenterólogo para atender a la población que reside en Juárez, la ciudad que concentra el mayor número de derechohabientes del Seguro Popular de la entidad.La carencia se enfrenta desde 2011, cuando había tres especialistas en la primera materia y uno en la segunda, adscritos al Hospital Infantil de Especialidades (Hies), muestran registros de la Secretaría de Salud federal.De acuerdo con el Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (Sinerhias), hasta el cierre del año pasado estos médicos sólo estaban en los Hospitales Generales de Delicias, Jiménez y Camargo.Linda Sepúlveda Martínez, portavoz de la Dirección Médica de la Secretaría de Salud del estado en la Zona Norte, confirmó que en el año en curso no ha habido nuevas contrataciones para estas plazas.Mientras tanto, en otras dependencias, el escenario se parece mucho a lo que hoy enfrenta el Gobierno de Chihuahua en la materia.Hasta 2015, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Juárez ocupaba a dos gastroenterólogos y 33 traumatólogos, que entonces representaban el 0.23 y el 3.84 por ciento de los 859 doctores con los que contaba, indica el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) sectorial.La misma base de datos exhibe que ese año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) empleaba a 2 y a 5, respectivamente.Aunque no hay gastroenterólogos ni traumatólogos al servicio del Estado, las funciones de ambos son absorbidas por cirujanos o equipos médicos multidisciplinarios, explica Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de Salud en la Zona Norte.“Hay especialidades que se empalman entre ellas y que no tienen una frontera muy definida”, sostiene. “Esto es porque las especialidades surgen poco a poco y no había quién delimitara estas fronteras”.De este modo, los casos que tienen que ver con el tubo digestivo son turnados por ejemplo a los cirujanos, en tanto que los relativos a las fracturas óseas son vistos por equipos multidisciplinarios, indica el funcionario.Sin embargo, la escasez de estas dos especialidades en los tres proveedores más importantes del país es sólo uno de los rostros del añejo déficit de médicos que prevalece en la sanidad gubernamental.Hasta diciembre del 2016, la Secretaría de Salud empleaba en Ciudad Juárez a 489 profesionales de los que, según el Sinerhias, 3 de cada 10 eran médicos generales o familiares; uno de cada 10, residentes y el 10.02 por ciento pediatras.Esta fuente reporta la existencia de 35 pasantes de Odontología, 31 anestesiólogos, 28 ginecobstetras, 21 odontólogos, 19 cirujanos generales y especialistas, 19 internistas, 18 pasantes de medicina, 6 internos de pregrado, 5 psiquiatras, 4 oncólogos y 4 urgenciólogos.El sistema contabiliza además tres oftalmólogos, cardiólogos, urólogos y cirujanos plásticos y reconstructivos, dos otorrinolaringólogos y hematólogos y sólo un dermatólogo, un odontólogo especialista, un endocrinólogo, un neumólogo y un neurólogo.En este marco, las autoridades aseguran que ni sumando todos los que hay en el sector privado con los de otros institutos públicos Ciudad Juárez puede acercarse a la cantidad de médicos que debería tener según normas oficiales.“Tendríamos que tener por lo menos tres por cada mil habitantes y tenemos alrededor de 1.3”, dice Valenzuela Zorrilla. “Sí existe una deficiencia de servidores de servicios de salud que habrá que ir corrigiendo. Ese es uno de los retos que tiene la ciudad en ese tema”.El Colegio de Médicos de Ciudad Juárez reconoce este histórico déficit sobre todo en áreas como ortopedia, ginecología, medicina interna, cirugía, oftalmología y otorrinolaringología, tanto en el ámbito público como en el privado.Jaime Antonio Oest Dávila, presidente de la organización, considera que la percepción de inseguridad es todavía un factor que desalienta al personal especializado de practicar sus conocimientos en esta ciudad.Como uno de los dos oftalmólogos del Issste local, Oest Dávila cree que una situación agravante son las carencias de personal técnico y equipamiento que esa institución, como otras, arrastra desde hace años.“Al Issste nadie quiere ir porque les pagan 300 pesos al día a los médicos especialistas. Les pagan después de cuatro o cinco meses después de haber trabajado. Esto pone en gran desventaja al médico y por eso no quieren cubrir incidencias ni vacaciones”, explica.Para Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de la sección de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, las autoridades han fallado en acercarse con el gremio para definir, en conjunto, estrategias factibles para aminorar el déficit.El representante de la sección especializada de ese organismo está convencido de que los gobiernos no toman en cuenta que las plazas de trabajadores se incrementan mientras no sucede lo mismo con las de médicos, lo que atribuye a limitaciones presupuestales.“Definitivamente es una situación grave puesto que en la ciudad hacen falta más de 125 especialistas en todas las especialidades, pero nuestra ciudad tampoco tiene el equipamiento necesario”, señala.En el caso de los Servicios de Salud chihuahuenses, para contratar traumatólogos, gastroenterólogos o cualquier otro médico, el Estado debe esperar a recuperarse por completo de la crisis financiera, asegura Valenzuela Zorrilla.“Han aumentado las contrataciones, pero de manera muy lenta, ya que el Estado, todos sabemos, se está recuperando. Imposible abrir nuevas plazas de momento a granel, como lo estipula la norma. Tenemos que ir poco a poco y en la medida en que se va recuperando ir incrementando el plantel de médicos”, afirma.Sólo en el Sistema Estatal de Salud hasta 2016General o familiar 146Residentes 53Pediatra 49Pasante de odontología 35Anestesiólogo 31Otros 30Ginecoobstetra 28Odontólogo 21Cirujano general y especializado 19Internista 19Pasante de medicina 18Interno de pregrado 6Psiquiatra 5Oncólogo 4Urgenciólogo 4Oftalmólogo 3Cardiólogo 3Urólogo 3Cirujano plástico y reconstructivo 3Otorrinolaringólogo 2Hematólogo 2Dermatólogo 1Odontólogo especialista 1Endocrinólogo 1Neumólogo 1Neurólogo 1 Traumatólogo 0Gastroenterólogo 0Fuente: Subsistema de Informaciónde Equipamiento, RecursosHumanos e Infraestructura parala Atención de la Salud (Sinerhias)