Tendrán miles de estudiantes semana ‘corta’

Esta semana será ‘corta’ para 290 mil estudiantes del sistema básico de la localidad, quienes tendrán el viernes como día libre al registrarse la segunda Sesión de Consejo Técnico del ciclo escolar actual.Serán en total más de 12 mil maestros quienes realizarán la actividad este próximo viernes 27 de octubre.El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece esa fecha como día de sesión. Los estudiantes no acudirán a clases y regresarán el próximo lunes.Autoridades educativas explicaron que durante todo el mes los docentes llevan un control de sus alumnos, y con esa información pueden conocer en qué materias requieren mayor apoyo; son esos datos algunos de los que comparten en las reuniones.“El objetivo es tratar temas sobre el aprendizaje entre escuelas, cuáles fueron los temas de mayor impacto, y cuáles temas se pueden implementar en otras escuelas”, explicó César Ruiz, vocero de la Subsecretaría de Educación de la Zona Norte.El fin, dijo, es hacer que consensen decisiones relacionadas a la impartición de clases, así como la realización de actividades e implementación de técnicas pedagógicas.El fin de semana largo que sucede por las reuniones de Consejo Técnico no es considerado un período oficial de descanso, pues los maestros sí mantienen actividades laborales dentro del horario normal.No obstante, los alumnos toman el día libre, lo que hace que falten a la escuela tres días seguidos: el viernes cuando es el día del consejo, y el sábado y el domingo que son los días ordinarios de descanso.La actividad se genera en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria ya sean públicas o privadas.El calendario de la SEP establece que todas las escuelas tendrán este ciclo escolar ocho suspensiones por día festivo, de las cuales cinco son “fines de semana largos”; al igual que las ocho sesiones de consejo.Este es el tercer ciclo escolar en donde se comenzaron a implementar los Consejos Técnicos Escolares por disposición de la secretaría.Según el calendario, el próximo mes no habrá Sesión de Consejo Técnico, pero estudiantes y maestros gozarán de dos suspensiones de clases.Una será el jueves 2 de noviembre, correspondiente al Día de Muertos; y la otra será el lunes 20 de noviembre, correspondiente al Día de la Revolución Mexicana. (Karen Cano)

