Educación especial, doble satisfacción

El trabajador de educación especial hace un mayor esfuerzo, pero recibe el doble de satisfacción.Así lo percibe Mirna Soto Sánchez, quien trabaja en el sistema de Unidades de Servicio y Atención a la Educación Regular (Usaer) desde hace 12 años.El Día del Trabajador de la Educación Especial se celebra hoy y docentes dedicados a esta rama se sienten afortunados.Soto Sánchez manifestó que para trabajar con los estudiantes de este sistema se requiere mucha paciencia, pues todo es más despacio. Por eso mismo, el menor de los logros es mucho más valioso.“Los logros son a largo plazo y son pequeños. Lo que se tiene es algo muy preciado. Hemos visto cuando se están graduando y es algo increíble para nosotros”, expresó.Ella consideró que aun cuando ha crecido la atención a estos alumnos, aún faltan escuelas, sobre todo de nivel de secundaria, bachillerato y universidad.“Con el nuevo modelo educativo, hace falta la inclusión a nivel secundaria y si continuamos a nivel medio superior, que sería el final de la educación básica en México, hacen falta más servicios de apoyo”, dijo.Consideró que atender ese renglón es urgente, dado que en todos sus años de maestra, sólo el 1 por ciento de quienes han sido sus alumnos han logrado ingresar a la universidad.“Hay jóvenes que todavía están en sus casas, que no les dan oportunidad de un estudio, a veces ya ni de tener un trabajo digno”, dijo.Por su parte, María del Carmen Rosales García, quién está por jubilarse tras una experiencia de 22 años en educación especial, dijo que los retos eran muchos, pero con el paso de tiempo la gente va adquiriendo conciencia de la necesidad de integración de estos alumnos.Al principio inició como maestra en educación regular, pero después de 5 años, la invitaron a formar parte del programa de educación especial.“Mi labor siempre ha sido encaminada a los niños, y cuando me invitaron no desaproveché la oportunidad de poderlos apoyar y ha sido lo más maravilloso de mi vida”, dijo.Consideró que actualmente el sistema educativo se encuentra en medio de un proceso de integración, y que si bien hay avances significativos, las necesidades van surgiendo en la marcha.“El proceso de integración e inclusión va poco a poco, estamos adaptando escuelas, generando las condiciones básicas, y en ese proceso uno va solicitando los elementos que se requieren para poder acceder a sanitarios, mobiliario, material didáctico, y demás necesidades”, dijo.Apenas el 5 por ciento de los maestros del Estado se dedican a la educación especial, para alumnos con discapacidad o estudiantes con aptitudes sobresalientes.En total, hay 404 maestros y 62 empleados administrativos al servicio de la educación especial, distribuidos en 33 escuelas con servicios de Usaer y 10 Centros de Atención Múltiple (CAM).Ambas son maestras de la Usaer que asiste a la escuela secundaria Del Magisterio 8392; y coincidieron en que aún no hay la suficiente sensibilización en la comunidad escolar en general, incluso de entre algunos colegas.“Nadie dijo que era fácil, algunos los maestros regulares tienen sus planeaciones con sus alumnos, y uno de educación especial necesita el doble de apoyo, pero es más la voluntad”, dijo Soto Sánchez. (Karen Cano / El Diario)

