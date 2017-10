Acapara Estado ingresos de puentes

A 22 meses de que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua obtuviera la concesión de la infraestructura de cruces internacionales de esta región, Juárez sigue sin recibir “el cien por ciento” del peaje reclamado hace décadas para obras en la ciudad.Entre enero de 2016 y el 31 de septiembre de 2017, en esta ciudad se han comenzado a ejercer sólo 75.5 millones de pesos en cuatro obras de pavimentación aún no concluidas sobre vialidades primarias, indican datos del Fideicomiso.Esta cantidad representa el 13.2 por ciento del total de 571.8 millones de pesos que, también de acuerdo con estadísticas oficiales, han sido generados por los usuarios de los cuatro cruces internacionales concesionados: Paso del Norte, Lerdo-Stanton, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo.El motivo del desfase es que los ingresos por el peaje de los cruces internacionales no se destinan de manera directa a obras en el municipio de Juárez, sino que, como establecen los contratos derivados del Fideicomiso, son también “respaldo” de la deuda de 2 mil millones de pesos contraída por la paraestatal desde diciembre de 2015.El esquema se establece en los contratos de dos fideicomisos: uno público, marcado con el número 2243, que da vida a la oficina paraestatal y que le permitió emitir “deuda respaldada por los flujos derivados de la concesión”; y uno privado, denominado “Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago” que garantiza la liquidación de dichos préstamos.“Son fines del Fideicomiso que el fiduciario (…) reciba los derechos de cobro y administre los recursos derivados de éstos hasta que culmine la vigencia de la concesión (30 años) con base en lo previsto en el título de concesión, este contrato (…) y los demás instrumentos en los que se formalicen otros financiamientos”, dice el contrato de fideicomiso privado, firmado el 21 de diciembre de 2015, cuando también se contrataron los dos créditos.“(Otro fin es que) pague los créditos y, en su caso, los demás financiamientos obtenidos por el Fideicomiso Público”, agrega el documento.El fiduciario, de acuerdo con el contrato de este Fideicomiso Irrevocable, es Nacional Financiera (Nafin), que es la que recibe y administra los ingresos generados por la infraestructura fronteriza.“Nafin lo que tiene es lo que nosotros estamos depositando diariamente de lo que es el peaje, línea exprés y carga empresarial”, dice Gustavo Elizondo, director actual del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.“Los ingresos (…) todo eso se le deposita diariamente a Nafin, nuestra obligación es depositarle diariamente”, agrega.La administración actual, explica Elizondo, no ha hecho uso de los créditos, de los que sólo se han utilizado –desde la administración anterior– 457.6 millones; la mayor parte, o 371.3 millones, para la indemnización de la anterior concesionaria del puente Zaragoza, Promofront.Otros 72.6 millones de pesos, se observa en los datos del financiamiento, han sido pagos relacionados con la apertura de los créditos.En total, de los créditos quedan disponibles mil 544.9 millones de pesos, a los que Elizondo resta alrededor de 600 para obras futuras en la infraestructura fronteriza obligada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Los 75.5 millones de pesos que empezaron a ejercerse en Juárez, dice Elizondo, son además “remanente” de la operación de los puentes fronterizos; es decir, que no son parte del crédito sino de lo que le queda al Fideicomiso una vez que ha pagado las obligaciones a Nafin.Estos remanentes, sin embargo, representan sólo el 35.6 por ciento de los 212 millones de pesos propuestos al inicio de la administración municipal para pavimentación y que se buscaba se usaran no sólo en vialidades primarias, sino en 17 accesos a colonias y tres rutas de transporte, de acuerdo con reportes estatales.Al final, la determinación del Fideicomiso, y sólo después de casi un año de operación a cargo de la actual administración estatal, fue repavimentar sobre las avenidas Santiago Troncoso, Panamericana y Zaragoza, y pavimentar la calle Higo, con 189 mil 803 metros cuadrados afectados en total.“Ese es todo el tema: el Fideicomiso no lo maneja el Municipio, es una condición al Estado; nosotros tenemos dos sillas ahí, dos votos; es todo lo que tenemos (…) De un primer proyecto de 43 calles, se redujo a seis y dan las razones del por qué la normatividad del Fideicomiso”, dijo el alcalde de Juárez, Armando Cabada.“Esa concesión se otorgó a Juárez para pavimentar, al menos así nos lo vendieron, pues hagamos caso a eso, que vayamos a pavimentar calles nuevas, no generar recarpeteo”, agregó.Otro proyecto ya aprobado por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos es el Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), con un valor de 80 millones de pesos, pero aún no iniciado.La lentitud en la asignación de los proyectos, de acuerdo con Adrián Noriega, director de operaciones del Fideicomiso, es el retraso con el que inició esta nueva entidad paraestatal en diciembre de 2015 y cuyos documentos normativos, dice, estuvieron listos sólo en agosto de 2016.También, agrega, por la extensión del marco normativo que lo regula y que lo hace “único en México”, por contener un fideicomiso público y uno privado, un título de concesión, reglas de operación propias y de comités técnico, de inversión y vigilancia.Lo anterior, explica Noriega, más la convergencia y en ocasiones contradicciones que plantean las diferentes leyes que lo regulan, como Ley de Entidades Paraestatales, la de Adquisiciones y Obra Pública, la Arrendamientos, la Ley de Egresos, entre otras.“Tenemos que dar cumplimiento a todas las leyes que encierran este fideicomiso, y como este fideicomiso se dio ‘cinco para las 10’, se hizo un collage de todas las obligaciones de todas las concesiones”, dice el funcionario.“Entonces, se batalla bastante porque se tiene que dar cumplimiento a todo, y hay disposiciones que chocan unas con otras”, agrega. (Sandra Rodríguez / El Diario)* El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua obtuvo la concesión de la infraestructura de los cruces internacionales aquí, el 10 de diciembre de 2015* Entre enero de 2016 y el 31 de septiembre de 2017, se han comisionado a obras de Juárez sólo 75.5 mdp, que son el 13.2 % de los 571.8 mdp recabados* Antes se destinaba al Gobierno federal el 75% de los ingresos por peaje en los puentes locales* El Estado ahora es quien hace uso de casi el 90% de los ingresos millonarios de los puentes de Juárez* Los recursos se generan del peaje de los cuatro cruces concesionados: Paso del Norte, Lerdo-Stanton, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo