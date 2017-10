A la cárcel, otros 2 padrastros violentos

Un padrastro fue presentado ayer ante un Tribunal de Control acusado de haber cometido el delito de violencia familiar en perjuicio de un bebé de siete meses y de su pareja sentimental, madre del pequeño.En otro hecho, un hombre que golpeaba constantemente a los tres hijos de su pareja fue detenido tras ser denunciado por los vecinos, quienes aseguraron que los niños siempre traen marcas de golpes en el cuerpo.Con estos casos, ya suman cuatro los tutores señalados como presuntos responsables de agredir a menores de edad en menos de dos semanas.Ayer el sospechoso, Alejandro Antonio Acosta Torres, fue trasladado a la Novena Sala de los juzgados locales donde un agente del Ministerio Público (MP) le solicitó a la juez de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza que declarara legal el arresto y explicó que el jueves pasado la madre del bebé llamó al 911 para pedir auxilio, luego de que Acosta le dio un puñetazo al bebé en la cabeza.El fiscal señaló que la llamada se recibió a las 10:53 en la central de mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y los elementos de la unidad número 324 fueron enviados a una casa ubicada en la calle Cartagena y Presa Requena de la colonia Industrial I.Al llegar al inmueble, los preventivos no encontraron a ninguna persona pero optaron por realizar un recorrido. En las calles Presa de la Amistad y Presa Falcón de la misma colonia, vieron a una mujer con un bebé en brazos y ella les hizo señas.Al detenerse, Alba Gabriela Loera Hernández les dijo a los municipales que horas antes su marido había llegado a la casa familiar drogado, se acostó a dormir y al despertar le pegó a su hijo.Loera detalló que ella estaba sentada en la cama con el bebé y Acosta Torres le dio unos puñetazos en la cabeza, por lo que el infante lloró mucho; ella preguntó al hombre qué le pasaba y él empezó a arrojarle zapatos y trastes. Ella salió corriendo de la casa con el bebé en brazos, caminó hasta encontrar un teléfono público y llamó al 911.La mujer también denunció que su pareja es adicto a la cocaína y las pastillas y señaló dónde lo podían encontrar.Por su parte, el abogado defensor indicó que no tenía argumentos a favor de su representado.La juez declaró legal la detención de Acosta y permitió que le formularan cargos legales. Al hacerlo el fiscal acusó a Acosta Torres del delito de violencia familiar presuntamente cometido en contra del menor Jasiel Mateo Loera Hernández y su madre Alba Gabriela.El representante social pidió la medida cautelar de prisión preventiva contra Acosta pero el abogado defensor argumentó que se trata de un delito que admite salidas alternas así como la libertad condicional en caso de que el asunto avance a una sentencia, aunado a que Acosta no tiene antecedentes penales y tiene un trabajo estable.Por lo que la juez negó la prisión preventiva y le impuso como medidas cautelares la obligación de acudir a firmar de forma periódica, la prohibición de acercarse a la madre de la víctima y al menor y la separación inmediata del domicilio familiar, todo por un período de un año.El segundo caso de ayer se trata de un hombre que golpeaba constantemente a los tres hijos de su pareja sentimental con quien vivía fue detenido después de ser denunciado por los vecinos, quienes aseguraron que veían a los niños con golpes en el cuerpo.El caso se registró en un domicilio de la calle Esteban Coronado, en la colonia Francisco Sarabia, indicó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en un comunicado.José O. G., de 28 años, fue puesto a disposición del ministerio público por el delito de maltrato infantil en perjuicio de tres menores.Los niños, dos gemelos de 3 años y un bebé de 2, fueron trasladados a recibir atención médica por las lesiones de consideración que presentaban, indicó la corporación.De acuerdo con el reporte oficial, una mujer que vive en esa calle denunció que observó a los hijos de su vecino con varias lesiones en el cuerpo.Al llegar los elementos a la casa, el hombre dijo ser el padrastro de tres niños.Los agentes le pidieron ver a los tres infantes para verificar que todo se encontrara en completo orden, y se percataron que los tres presentaban lesiones de consideración en la mayor parte de su cara, expuso.Enseguida lo esposaron y lo llevaron ante un juez de Barandilla que lo consignó ante la Fiscalía General del Estado (FGE).Los menores fueron resguardados y trasladados al Hospital Infantil para que fueran atendidos por las lesiones de consideración que presentaban.El pasado 11 de octubre la niña Kimberly Dariana Ballín Castillo, de un año y tres meses de edad, murió en las instalaciones de una clínica tras sufrir una hemorragia interna ocasionada por los golpes que al parecer le propinó su padrastro quien continúa prófugo. La única detenida y posteriormente liberada fue su madre de 16 años de edad.Casi 48 horas después de ese hecho, una niña de tres años de edad murió en el Hospital 66 del IMSS a consecuencia de una laceración hepática consecutiva a una contusión profunda de abdomen, causada al parecer por su padrastro Jerel Iván Juárez Ramírez. (Blanca Carmona / Javier Olmos / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.