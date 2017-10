Arreglarán sólo 10% de luminarias dañadas

La Dirección de Servicios Públicos Municipales inició las reparaciones de las luminarias que se encienden de día, pero únicamente se avanzará en el 10 por ciento de las que están en esas condiciones, dio a conocer el director de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez Santillanes.Dijo que la dependencia recibió el material para arreglar las lámparas la semana pasada.Explicó que llegaron mil 200 metros de cable de diferentes calibres, conectores y switches; faltan de llegar fotoceldas.“Con lo que pedimos, en total se va a solucionar mínimo un 10 por ciento de las luminarias que están prendidas de día”, expuso Rodríguez.El funcionario dijo que las reparaciones iniciaron en el bulevar Cuatro Siglos, ya que ahí se encuentran luminarias que consumen más electricidad y se pretende empezar en esos casos para abatir consumos de energía.“Las fallas que más se presentan son en las fotoceldas, que es lo que más nos está afectando ahorita, hay mucho vandalismo, las fotoceldas se descomponen y se tienen que apagar a las 6 de la mañana y siguen prendidas porque las fotoceldas ya no funcionan”, explicó.Agregó que se van a cambiar las fotoceldas que ya no sirven y se verá cuáles se pueden reparar en el taller de Alumbrado Público.El director de Servicios Públicos aseguró que el costo del material para reparar las luminarias es de 783 mil pesos.“Hay muchas áreas que están prendidas de día, y en cuanto lleguen las fotoceldas vamos a atender la que nos alcance”, comentó.Una parte de esas luminarias se apagan en la noche y otras nunca se apagan.Avenidas principales y calles de la ciudad se mantienen con el alumbrado encendido de día, y se trata de focos tipo led o de luz blanca, que son los más nuevos que se han instalado, y de los antiguos de luz amarilla, situación que se detectó desde octubre pasado.El director de Servicios Públicos informó que la dependencia detectó esta situación en avenidas principales, como Juan Pablo II, Panamericana, Casas Grandes y Tomás Fernández.Rodríguez dijo que de las 100 mil lámparas que hay en la ciudad, casi 80 mil son muy antiguas, y esa es una de las causas por las que se registran fallas en el alumbrado, además del vandalismo.Afirmó que a la fecha entre un 60 y 65 por ciento de los focos están funcionando regularmente, “más o menos, no al 100 por ciento como debería”.En octubre pasado, a unos 20 días de haber asumido la presidencia municipal, Armando Cabada dio a conocer que habían encontrado irregularidades en el proyecto de rehabilitación de luminarias que se adquirieron en el trienio pasado con un crédito de 320 millones de pesos.Dijo que detectaron que algunas de las 30 mil lámparas que se instalaron a finales de la administración pasada se prenden y apagan, otras no encienden en la noche y otras sólo en el día. (Araly Castañón / El Diario)• Iniciarán en el bulevar Juan Pablo II• Cambiarán fotoceldas inservibles• La inversión será de 783 mp• Fallan por igual focos LED y amarillos• El 80% de las lámparas son antiguas• El vandalismo es otro problema• Funcionan ‘más o menos’ el 65 %

