Florea el cempasúchil

Desde hace más de 20 años que la temporada florece de las manos de Huberto Solís, uno de los principales agricultores de cempasúchil en la localidad, quien este fin de semana comenzó oficialmente con la cosecha.“Desde julio se comienza con la preparación de los terrenos. Este año conseguí buena tierra”, dijo el agricultor, originario de Durango.Pese a las contingencias climatológicas registradas este año, Humberto logró hacer crecer dos hectáreas de cempasúchil, y algunos juncos de la flor conocida como “Pata de león”.Bajo el sol de mediodía el resplandor amarillo y guinda de los surcos llama la atención de los guiadores que circulan rumbo a San Agustín.La mitad de toda la producción ya está apartada por proveedores que lo conocen desde hace mucho, y que regularmente le piden para revender a escuelas e instituciones que realizan los tradicionales altares de muerto.No obstante, existe un excedente que Humberto ofrecerá a los clientes que le compran para sus difuntos.“Yo tengo un amigo que murió hace años, él me ayudó mucho cuando llegué a la ciudad. Cada año le mando sus flores, no le pueden faltar, es mi manera de agradecerle”, relató el hombre.Lo mejor de su trabajo, dice, es el contacto con la naturaleza, que lo mantiene tranquilo lejos del estrépito de la ciudad.Todo comenzó a su llegada a Juárez a mitad de los 80’s, en su pueblo original la agricultura era algo cotidiano. Pero fue hasta ocho años después que sintió la inquietud de sembrar algo.“Estuve preguntando quién me rentaba terrenos, porque yo no poseo tierras. Alguien se animó y comencé a hacerlo. Aquí la tierra es buena para el follaje”, dijo.Y aunque en los primeros años tuvo la necesidad de él mismo cortar las flores e irlas a ofrecer en los mercados del Centro Histórico de la ciudad, estas dos décadas han sido suficientes para contar ya con su cartera de clientes.“Todo lo he aprendido aquí, yo no empecé sabiendo”, dijo.A partir de que él inició con la siembra y cosecha de esta flor, surgieron otros agricultores que vieron la oportunidad de negocio.Pero de todos, Humberto es el que se mantiene constante cada año, y es también quien más siembra.Para julio, Humberto ya debe de tener listo el terreno que utilizará para trabajar, y comienza con la limpieza. A la par, construye cuadros en donde planta las semillas y las deja germinando dos semanas.Después las trasplanta en los juncos, a los cuales se preocupa por regar cada 10 días, y vigilarles el crecimiento de hierba mala; esta última debe ser cortada al detectarse, pues le roba nutrientes y agua a las flores, impidiendo que crezcan a todo su esplendor.Para la segunda semana de octubre, las flores suelen estar listas para ser cosechadas, aunque el grueso del trabajo se da desde el fin de semana antes de la festividad de muertos, cuando los floristas de la localidad acuden a donde Humberto para recoger sus encargos.Datos de Internet revelan que la palabra cempasúchil, proviene de los vocablos de la lengua náhuatl Cempoal-xochitl, que significan literalmente Veinte-flor y se traduce como “Flor de 20 pétalos”.El espécimen siempre florece después de la temporada de lluvias, lo que coincide con el inicio del otoño y la festividad del Día de todos los Santos y el Día de Muertos, celebradas cada año los días 1 y 2 de noviembre.

