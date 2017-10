Impugnan 400 multas viales en año y medio

Alrededor de 400 impugnaciones a infracciones viales fueron interpuestas ante un juez calificador en los últimos 18 meses.El director de la Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio, Norberto Frías Acosta, indicó que en la mayoría de los casos, los guiadores infraccionados alegaron que fueron sancionados injustamente.De esa cifra, entre el 20 y el 50 por ciento, fueron resueltas a favor de los conductores que acreditaron tener la razón, informó.Los motivos más recurridos por los conductores para librar la multa económica son conducir a exceso de velocidad y no traer puesto el cinturón de seguridad, detalló.De abril de 2016 a la fecha, los jueces recibieron 27 apelaciones tras ser infraccionados por pasarse una luz roja; 50 impugnaciones por exceso de velocidad, 72 por falta de cinturón y 23 por omitir un alto, dio a conocer.Todos esos trámites se realizan por audiencia; es decir, se cita a las partes —agente de tránsito y conductor—, se desahogan pruebas y se resuelven ya sea cancelando o confirmando la infracción, indicó Frías Acosta.En el 10 por ciento de los casos, los agentes viales que son citados a comparecer no se presentan, añadió.“Si alguien se pasó una luz roja, el tránsito no tiene forma de cómo acreditar su dicho y la parte quejosa sí, por lo que se tiene que cancelar la multa”, expuso el funcionario municipal.Entre las quejas, también se encuentran las que se resuelven por acuerdo. Eso quiere decir que el infraccionado tiene una oportunidad para subsanar la trasgresión al reglamento de tránsito cometida.Por falta de seguro de daños a terceros, los jueces calificadores recibieron 49 quejas. Aquí, el conductor tiene 30 días para presentar la póliza, una vez que lo hace, se elimina la sanción.El área recibió en ese lapso de tiempo 84 apelaciones por vehículo contaminante y 83 por falta de engomado ecológico; ambas son canceladas si dentro de 30 días se corrigen las fallas y se presenta el documento requerido.La Oficialía Jurídica y Barandilla tiene a dos jueces calificadores, uno instalado en las oficinas centrales de la Dirección de Tránsito Municipal y otro en el Distrito Sur, también conocido como Babícora.

