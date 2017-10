Enfrentan acoso por deudas ajenas

Desde hace varias semanas, cada día Elizabeth recibe en su lugar de trabajo llamadas para cobrar una deuda que a ella no le corresponde.Cuenta que preguntan de parte de una institución bancaria por una persona que no conoce y pese a que ella se los informa, el acoso persiste.Desde 2014, a partir de la Reforma Financiera, la Condusef reguló las prácticas abusivas en las actividades de cobranza, sin embargo este tipo de casos continúan dándose.Datos proporcionados por la subdelegación de esa Comisión en Ciudad Juárez indican que este año ingresaron ya cuatro reclamos.La causa principal es que los despachos de cobranza se dirigen con el aval del deudor o insisten en números telefónicos donde se informa que no vive o no se localiza el cuentahabiente.Erika Villagómez Girosky, subdelegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Juárez, dijo que las cifras de quejas este año muestran una reducción, en contraste con 2015 y 2016.Citó que en aquellos años aproximadamente se llevaron entre 15 y 20 casos.Sin embargo, señaló que pese a existir ya un decreto que marca puntualmente las medidas que los despachos que llevan las carteras vencidas deben acatar, el acoso persiste.Comentó que si un usuario considera que se le está violentando puede presentar su inconformidad de manera electrónica en el portal de Registro de Despacho de Cobranza (Redeco) o bien en las oficinas de la dependencia, localizadas en el centro comercial Galerías Tec planta alta.La subdelegada recalcó que el asunto no se ve directamente con los despachos de cobranza, sino con el banco de donde deriva el crédito.Por ello precisó que es importante informar si se conoce el nombre de la institución bancaria se informe al momento de presentar la queja.En el decreto publicado en octubre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se enuncian las disposiciones aplicables en materia de cobranza, se menciona que los despachos no deben usar números telefónicos que aparezcan en el identificador como ocultos, amenazar o intimidar al deudor, hacer gestiones de cobro a terceros –incluidas las referencias– y enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales.En el código de ética al que deben apegarse los bancos, según la Asociación Mexicana de Bancos (ABM), se mencionan las mismas causales.Villagómez comentó que la Condusef no recomienda fungir como aval y siempre revisar la capacidad de pago antes de solicitar un financiamiento.El pleno del Senado aprobó este año tipificar como delito penal la cobranza extrajudicial ilegal.Amenazar, acosar y utilizar papeles con sellos falsos puede ser castigado hasta con seis años de prisión y multa de hasta 300 mil pesos.Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) refieren que la contratación de créditos en esta ciudad va en aumento.Con cifras al primer semestre de 2017, se indica que suman un millón 557 mil tarjetas de crédito, un 15 por ciento más que en los primeros seis meses de 2016.Economistas señalan que ante las altas tasas de interés y la falta de cultura financiera es fácil caer en impago. (Cinthia Ávila / El Diario)-Amenazar al deudor o familiares-Hacer gestiones de cobro a las referencias-Llamar después de las 10 de la noche-Enviar documentos que aparenten ser escritos judicialesLa cobranza extrajudicial ilegal es un delito.Se castiga hasta con seis años de prisióny multa por 300 mil pesos.En la ciudad hay hasta junio de 2017un millón 557 mil tarjetas, 15 por cientomás que en 2016Fuentes: Condusef y CNBV

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.