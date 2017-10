Cumple y cautiva

La Fuerza Del Destino hizo de la clausura de los eventos masivos del Festival Internacional de Chihuahua (FICh) una velada llena de gozo para los juarenses, pues Ana Torroja cumplió su promesa al cantarles sus éxitos en solitario y de Mecano.Después de haber cancelado el concierto que tenía programado para el jueves 19 de octubre debido a la lluvia y a los fuertes vientos que pusieron en peligro al público, la cantante madrileña abrió el espectáculo de la noche del sábado con Hoy No Me Puedo Levantar, A Contratiempo y Disculpa.“Muy buenas noches Ciudad Juárez, ¿qué os voy a contar?, estamos más que felices de estar aquí otra vez. No queríamos fallarles, esta noche quiero que disfruten para que cuando salgan sean más felices de lo que entramos”, dijo Torroja antes de continuar interpretando Cruz De Navajas, Aire y Ya No Te Quiero.Y en compañía de sus cinco músicos y con mucha energía, la cantante se lució sobre el escenario de la explanada del Centro Cultural Paso del Norte al bailar, brincar y elevar los ánimos de los 6 mil presentes, quienes cantaron a todo pulmón éxitos como: Maquillaje, Como Suenan Las Sirenas y Mujer Contra Mujer.Ana Torroja expresó durante la presentación que siempre se queda corta con las peticiones de su público, por lo que presentó ante los fronterizos un popurrí con el que intentó complacerlos al cantar Quédate En Madrid, Quiero Llorar, Duele El Amor, Ay Qué Pesado, Un Año Más e Hijo De La Luna, canciones que dejaron más que felices a todos sus admiradores.Antes de finalizar el concierto la española acercó a uno de sus fanáticos al escenario y le dedicó a capela la pieza Cachitos De Un Sueño, para después culminar el viaje a través de su música con la versión acústica de Me Cuesta Tanto Olvidarte.

