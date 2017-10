En la incertidumbre, familia de menor aplastado por bebedero

Mientras él continúa en estado delicado en el hospital, la familia del adolescente al que le cayó encima un bebedero teme no encontrar quién responda por lo sucedido y el asunto se quede en “buenas voluntades” de las autoridades.María de Lourdes Olivas Moreno, tía y tutora de Marco Antonio Olivas Salazar, dijo que, a nueve días de que su sobrino de 13 años fue aplastado por la estructura en un parque vecinal, lo que hasta ahora los mantiene intranquilos es que el Municipio no ha dado señales de querer asumir la responsabilidad que aparentemente le toca.Aunque reconoció que funcionarios como el titular de Derechos Humanos, Rogelio Pinal Castellanos, han platicado con ella, no existe nada que jurídicamente garantice que se harán cargo por completo del caso, indicó.“A mí me gustaría que ellos se acercaran al hospital. Ojalá y pudiera acercarse el presidente o los que están apoyando. No se han acercado. Nadie. Ellos hablan del vínculo que tienen conmigo, por eso dicen ‘el acercamiento a la familia’, pero solamente conmigo lo tienen”, comentó.Entretanto, aunque la Secretaría de Salud no informó sobre su estado de salud, el menor tiene una infección en ambos pulmones, dio a conocer Olivas Moreno.El hecho sucedió el jueves 12 de octubre en un parque situado en las calles Manuel Quevedo Reyes y René Mascareñas, muy cerca de la casa del adolescente.De acuerdo con la primera narración que hizo Olivas Moreno, Marco, sediento, se había acercado a uno de los bebederos que estaba flojo y se agachó para presionar una manguera con el fin de hacer salir el agua, lo que terminó impulsando hacia él la pesada estructura.El adolescente pudo caminar hasta su casa sin golpes aparentemente graves, pero una vez que llegó con su familia fue llevado al hospital y ahora se mantiene en cuidados intensivos.El último informe de la familia indicaba que la cuenta del Hospital Infantil de Especialidades (Hies), donde Marco convalece, ascendía hasta hace unos días a los 72 mil pesos, pues el Seguro Popular, aseguró la tía, no cubre este accidente por la forma en que se dio.“El Seguro Popular no cubre no porque no tenga él seguro, sino por la situación del niño y el tipo de tratamiento”, comentó.