Ni entrega masiva de condones frena al VIH

La masiva distribución gratuita de condones ha sido incapaz de frenar del todo los nuevos contagios del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que mantienen una tendencia estable en Chihuahua y otros estados del país.El año pasado, los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCh) entregaron en Ciudad Juárez 444 mil 260 preservativos a 15 sectores de la población, muestran números del Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Federación.De esta cifra, 23.44 por ciento los recibieron los hombres con VIH, 12.65 las organizaciones de la sociedad civil, 11.94 los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 9.77 las mujeres con VIH, 7.73 la población transgénero, transexual, travesti e intersexual (TTTI) y 6.66 las personas de entre 15 y 24 años, entre otros.Sin embargo, hasta agosto, los servicios estatales habían detectado 71 pruebas positivas a VIH y otras 2 mil 995 negativas, lo que suma en total 3 mil 66.Lo anterior implica que el 2.3 por ciento de las personas que se hicieron la prueba el año pasado en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e ITS (Capasits) tenían el VIH.En este panorama, Luis Manuel Arellano Delgado, activista de la lucha contra el padecimiento y directivo en la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México, considera que los hombres en general no están habituados a usar condón por motivos culturales.“Es algo que está vinculado con usos y costumbres, con esa manera de entender la sexualidad”, dijo. “¿Cuántas campañas no se han hecho para que no bebas, no te drogues? Vemos que no hacemos caso. Son campañas no dirigidas conceptualmente para modificar patrones de cultura”.Desde el punto de vista de Arellano Delgado, excolaborador del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida), un porcentaje de la población cree sin fundamento que los condones no son efectivos para frenar la epidemia.“Y hay todavía la creencia de que el piquete de un mosco va a transmitir la infección, o de que está presente fuera del cuerpo y puede vivir mucho tiempo por ejemplo en sangre o semen sobre la piel”, señaló. (Fernando Aguilar)