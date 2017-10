Expulsa violencia a médicos de la Sierra

Chihuahua— Al tiempo que la espiral de violencia va al alza en las comunidades de la región serrana de Chihuahua, las solicitudes de médicos que piden su cambio de adscripción o presentan su renuncia aumentan.Los especialistas en la salud no quieren estar en poblaciones tomadas por grupos armados, en medio de enfrentamientos y tiroteos.“Buscamos que tanto el médico de base como el pasante tengan plena libertad para realizar su trabajo y el Gobierno debe generar las condiciones necesarias para que esto suceda”, dijo ayer Roberto López Segura, secretario del Colegio de Médicos de Chihuahua.Indicó que el organismo está preocupado por la situación de inseguridad que se vive en el estado.Apenas el miércoles pasado Carlos Ruiz Vázquez, titular de la Jurisdicción Sanitaria IV, dio a conocer que se han tenido que cerrar clínicas en Madera y Gómez Farías por los acontecimientos de violencia.De acuerdo con testimonios, comandos de hombres armados se llevan hasta enfermeros y médicos, con todo y ambulancia para atender a sus heridos.La tarde del martes la clínica de Gómez Farías estuvo cerrada y por seguridad regresó a su personal, enfermeras, pasantes de medicina y nutriólogos a sus lugares de origen.El secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, confirmó que cuentan con solicitudes para cambios de médicos que laboran en la región serrana y algunos ya han renunciado ante la falta de garantías de seguridad en dichas zonas.A raíz de los constantes hechos violentos en comunidades como Uruachi, Bachíniva, Madera, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y Bocoyna, un número no determinado de médicos han presentado al Gobierno del Estado su intención de renunciar. Otros abandonaron ya las comunidades.Y aunque el Estado ha ofrecido al personal de las clínicas bonos especiales adicionales a su salario para que se queden, eso no es suficiente. Los médicos piden seguridad.Además de alzar la voz por sus agremiados, el Colegio de Médicos de Chihuahua está preocupado por la situación que enfrentan principalmente los pasantes de medicina que prestan servicio social en las comunidades rurales.Roberto López Segura, secretario de dicha agrupación, señaló que la decisión de enviar a los pasantes a lugares catalogados como inseguros está en manos de la Secretaría de Salud y de la Facultad de Medicina, a quienes ya se les advirtió de la situación.Ante la situación, dijo que la comunidad médica analiza como opción la telemedicina –consulta a distancia–, que se ha convertido en una posibilidad para que toda la gente en esos poblados no se quede sin la atención necesaria.“Se le está apostando a la telemedicina, que podría cambiar mucho las oportunidades de atención en el estado. Creo que puede ser un área de oportunidad, incluso concentrar a médicos pasantes que presten así su servicio social”, indicó.Agregó: “El secretario de Salud lo ha comentado, pero queremos que sea una telemedicina real, al alcance de la gente para que los servicios lleguen a las comunidades en donde, por situaciones muy específicas, no se tiene un médico”. (Con información de Salud Ochoa / El Diario de Chihuahua)

