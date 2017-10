Mueren dos en choques

El exceso de velocidad y la imprudencia al volante, al utilizar el celular mientras se conduce, fueron factores que incidieron en la muerte de dos conductores involucrados en igual número de percances viales registrados la noche del jueves y madrugada del viernes, informó la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).En el presente año han fallecido 45 personas en choques a causa del exceso de velocidad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).Además, 47 personas han muerto por atropello, por lo que son 92 decesos en hechos de tránsito este año, dio a conocer Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE.El primer accidente fatal fue reportado el jueves a las 21:30 horas. El conductor de un vehículo Pontiac Grand AM 1993 rojo murió al estrellarse contra la parte posterior de un tractocamión marca Internacional en las avenidas Manuel Talamás Camandari y José Jesús Macías Delgado, de la colonia Parajes de San Isidro.Debido al fuerte impacto, el guiador murió de manera instantánea y fue necesario que los bomberos utilizarán herramientas especiales para sacar el cuerpo del automóvil donde quedó prensado, informó Alejandra Solís, vocera de la DGTM.Agregó que el peritaje parcial establece que el tráiler iba a dar vuelta a la izquierda e invadió parcialmente su carril derecho, mientras que el vehículo rojo intentó frenar y cambiar de carril.Sin embargo, venía a exceso de velocidad y no logró cambiarse de carril por lo que se impactó contra la caja del tractocamión.En el lugar los agentes viales reportaron una huella de frenado de 13.80 metros, precisó la portavoz.Aunque el peritaje oficial aún no concluye, los oficiales determinaron que las posibles causas fueron la imprudencia, el cambio de carril sin precaución y el exceso de velocidad.En este caso el conductor del tráiler fue detenido como probable responsable y fue consignado ante el Ministerio Público que definirá su situación.El segundo choque ocurrió a muy corta distancia y seis horas después del primer choque.El accidente mortal se registró poco después de las 04:00 horas en el bulevar Independencia y la avenida Manuel Talamás Camandari.En el lugar murió de manera instantánea el conductor de un Nissan Maxima con placas T13 ALW del estado de Nuevo México.Aparentemente el auto era conducido a exceso de velocidad y se estrelló contra un arbotante de alumbrado público.Testigos del accidente indicaron a los agentes de Tránsito que poco antes de estrellarse contra el poste, el vehículo llevaba el cofre levantado, impidiendo la visibilidad al conductor.Los peritos de Tránsito informaron en forma preliminar que las posibles causas del siniestro fueron el exceso de velocidad y el uso de celular al manejar, mismo que se encontró en el piso del lado del piloto.De acuerdo con el peritaje y lo manifestado por testigos presenciales, el vehículo Nissan Máxima de color arena, circulaba en un sentido de norte a sur por el bulevar Independencia.Al llegar al cruce con la avenida Manuel Talamás Camandari el automóvil derrapó, desplazándose sobre el camellón central para después impactar un arbotante de cinco lámparas y salir proyectado 5.5 metros hacia el primer carril.El caso también fue consignado ante el Ministerio Público que continuará con la investigación y deslindar responsabilidades.En cifrasChoques porexceso develocidad45Atropello47Total: 92• En lo que va del año

