Crean conciencia sobre la discapacidad visual

Trabajadores de la Dirección de Desarrollo Social trabajaron ayer a oscuras. Se desplazaron de un lugar a otro con los ojos cubiertos, apoyándose de un bastón, con el objetivo de visibilizar las diferentes discapacidades físicas a fin de crear conciencia sobre la inclusión.Al término de la actividad, compartieron sus experiencias y comprendieron lo difícil que es desplazarse de un lado a otro sin poder mirar, en el marco del Día Mundial de la Discapacidad Visual, conmemorado ayer por autoridades municipales.Marisa Lizet Flores Orozco, representante de personas con discapacidad, dijo en un comunicado de prensa que el objetivo fue concientizar a la población.Entre las actividades, se ofreció un espectáculo de música brasileña a cargo de Linde Jazz, dirigido por Karlo, un joven con debilidad visual cuya discapacidad no le ha impedido salir adelante.Comentó que como funcionarios municipales es necesario que promuevan la inclusión y que no discriminen a las personas por su condición de salud, por tal motivo se solicitó a los empleados que se pusieran en el lugar de las personas invidentes.Personal de la dependencia también hizo una encuesta entre 23 empresas maquiladoras para conocer qué tipo de discapacidad rechazarían en un empleado y respondieron que la única que no admitirían es la visual, se aseguró.En septiembre, la misma oficina llevó a cabo un ejercicio para conmemorar el Día de la Discapacidad Auditiva que consistió en que por una hora 20 personas tuvieron que realizar su trabajo de forma regular pero sin hablar ni escuchar a sus compañeros, además de que no podían escribir debido a que la mayoría de las personas sordomudas son analfabetas.

