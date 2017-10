Rechaza regidor que narcoguerra llegue aquí

El regidor independiente coordinador de la comisión de Seguridad Pública, Pablo Arana Pérez, descartó que la narcoguerra de la Sierra se traslade a esta frontera, debido a que, dijo, aquí la Policía está trabajando.“Yo no creo y espero que no, la violencia está muy radicada en esas partes del estado por múltiples razones, nosotros estamos haciendo lo propio, ahí están los números que hablan por sí mismos”, expuso.Aseguró que en Ciudad Juárez hay coordinación entre las fuerzas policiacas de las tres corporaciones y se están dando resultados.Esta semana la Mesa de Seguridad y Justicia advirtió que la narcoguerra que se vive en la Sierra podría trasladarse de nuevo a esta ciudad, que ya de por sí registra un alza en los delitos.“No creo, porque ellos saben perfectamente que estamos haciendo nuestro trabajo, que estamos inhibiendo al máximo posible que se den este tipo de cosas y ellos van a buscar un área donde pueden hacer sus actividades con mayor facilidad, puede no ser el caso de Ciudad Juárez”, declaró el regidor Arana.Las balaceras entre cárteles en municipios serranos tienen relación directa con la disputa que sostienen por la plaza de Ciudad Juárez, dijo el miércoles el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega.Samuel González, fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR (después SEIDO) y experto en seguridad, expuso que ese señalamiento por parte del mismo Estado es un reconocimiento explícito de que ha perdido el control del territorio.“Quien afirma que la violencia se da por el control del territorio está sosteniendo que el Estado no tiene el control de su propio territorio, que lo tiene la delincuencia organizada y por lo tanto se permiten luchas por pedazos del territorio”, sostuvo González, que se ha desempeñado como asesor de la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.