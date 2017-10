Cuestionan estrategias antiviolencia

Las estrategias aplicadas por las autoridades en materia de seguridad no están siendo efectivas, señalaron representantes de organizaciones civiles ante los constantes enfrentamientos que se registran en el estado.El trabajo “no se ve reflejado en la cotidianidad de la ciudad, vemos muy pocas acciones, faltan más acciones contundentes para contrarrestar la lucha contra el crimen”, expuso Alcides Flores, director de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic).“Se están haciendo cosas pero no están siendo efectivas para erradicar la violencia”, sostuvo. “Ya tenemos algunos meses así, sobre todo en la Sierra donde se han venido recrudeciendo los hechos violentos”.El director de la organización Patria Nueva, Sergio Conde Varela, sugirió que las autoridades establezcan un plan ordenador a fondo de sus acciones, con capacidades de técnica criminalística aplicadas no sólo en las acciones inmediatas, sino en un plan diseñado para prevenir la violencia.Y llamó a los gobernantes a dejar de lado las ideologías políticas y partidistas.“Los partidos políticos no deben de ser pretexto, si el gobernador es panista y el gobierno municipal es independiente, tienen que superar ese tipo de visiones partidistas para resolver un problema fenomenal que estamos viviendo los chihuahuenses”, aseveró.“Yo he andado por allá, la gente está asustada, la gente baja de los ranchos y como si llegaran a la aduana, el campesino anda alarmado, los delincuentes los paran y los detienen como si fueran las autoridades”, expuso.Flores también pidió establecer programas para evitar la infiltración en las policías, “porque hay muchos casos en que están sirviendo al crimen organizado”.

