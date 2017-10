Sentencian a asesino de comandante a 50 años de prisión

Una persona encontrada culpable de asesinar al comandante de la Policía Ministerial, Jesús Eduardo Alemán Medina, fue sentenciado a 50 años de prisión por un Tribunal de Enjuiciamiento.El condenado es Irving Ortiz Mejía apodado “El Jaguar”. En el mismo juicio oral, fueron absueltos José Luis Moreno Vázquez, Adrián Arturo Delgado y Luis Carlos Ríos Mendoza.Los padres de Ortiz Mejía afirmaron que su hijo es inocente y que fue torturado por agentes estatales para que se incriminara tras haberlo sacado de una vivienda a la que ingresaron de forma arbitraria; señalaron que la prueba de rodizonato de sodio resultó negativa y anunciaron que van a recurrir al recurso de la casación contra el fallo y la pena que le fue impuesta a Irving.El 3 de octubre del 2015 entre las 9 y 10:30 de la mañana el entonces subcomandante regional de la División Investigación de la Fiscalía Estatal, Alemán Medina, se encontraba en el exterior de su casa en las calles Del Durazno y Del Naranjo en el fraccionamiento El Vergel cuando le dispararon más de 40 veces.En el escrito de acusación presentado por un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte se establece que Adrián Arturo Delgado era quien conducía una camioneta Dodge RAM azul y los otros tres hombres también viajaban en ese vehículo y dispararon sus armas en contra de Alemán Medina.El pasado 12 de octubre la titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario, Florina Coronado Burciaga, consideró que Ortiz Mejía es uno de los responsables del asesinato porque sus huellas dactilares se localizaron en un arma de fuego usada para matar al jefe policiaco. También determinó que las otras tres personas son inocentes porque no hay una prueba que los incrimine.Además refirió que al ser detenido, Ortiz viajaba en una camioneta Avalanche de color oscuro que coincide con uno de los dos vehículos usados para asesinar a Alemán y en ese automotor presuntamente se localizó droga y un arma de fuego larga.También consideró que durante el juicio oral la defensa habló de un Protocolo de Estambul –el manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes– aplicado a Ortiz Mejía. Pero ante el Tribunal sólo rindió declaración el médico que auscultó al ahora sentenciado y quien dijo que Ortiz resultó positivo en el aspecto médico pero no explicó por qué llegó a esa conclusión.Aunado a esto, refirió la juez, para considerar que se aplicó el Protocolo deben existir dos informes, uno en materia de psicología y otro en medicina y el primero faltó.Coronado Burciaga le impuso a Ortiz Mejía 50 años de cárcel dado que se trata de un homicidio calificado porque la víctima era un servidor público y en cuanto al monto de la reparación del daño ordenó que sea determinado por el juez de ejecución de pena dado que el MP no presentó pruebas para que ella pudiera estimar una cantidad.Además de este juicio oral, a Irving Ortiz y a Andrea Annelee Domínguez Ramírez se les inició otro proceso penal por posesión de dosis personales de droga y portación de arma de fuego.En este juicio oral, el titular del Tribunal Andrés Barrera Rubio absolvió a ambos al concluir que prevalece una duda razonable de que sean culpables pues no hubo coincidencia entre las versiones proporcionadas por los agentes ministeriales aunado a que Andrea denunció haber sido objeto de tortura sexual y que el Protocolo de Estambul resultó positivo para las dos personas.

