Vinculan a padrastro y ahora teme por su vida

El padrastro acusado de haber matado a golpes a una niña de 3 años de edad, ayer se declaró inocente para tratar de evitar que un Tribunal de Control lo vinculara a proceso penal con el que enfrenta la posibilidad de ser sentenciado a una pena mínima de 30 años de cárcel.Fuera de audiencia Jerel Iván Juárez Ramírez –cuyo nombre completo fue difundido ayer en una audiencia pública– le dijo a su abogado que tenía miedo de sufrir represalias en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, pues la noche del jueves pasado fue amenazado por otros internos.La víctima murió el pasado 13 de febrero en las instalaciones del Hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a donde fue ingresada después de que fue severamente golpeada.Presuntamente Juárez Ramírez le dio varios puñetazos en el estómago ese mismo día, entre las 10 y las 11:30 de la mañana cuando la niña y dos más pequeños se encontraban bajo su cuidado en la casa de la calle Pradera de Pino número 3118 del fraccionamiento Areca.“Me niego a lo sucedido pues yo siempre me portaba, la verdad no era mi hija biológica, yo me portaba bien. Así como todo lo que me echan en contra, ¿qué le puedo decir? No le hice eso a la niña, pasé dos años con ella; yo me portaba bien”, afirmó el padrastro de 19 años de edad tras ser exhortado a conducirse con verdad.Esa versión fue rendida ayer, antes de que el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría resolviera la situación jurídica del detenido. Sin embargo, el juzgador consideró que estas palabras eran una acción defensiva y señaló que prevalece la declaración que el sospechoso rindió el pasado 14 de febrero ante el Ministerio Público (MP) y en la que relató cómo golpeó a la víctima.En esa confesión precisó que golpeó a la niña con el puño cerrado en el estómago hasta que ella le pidió que ya no le pegara y minutos después le dio unas nalgadas con la mano abierta porque se hizo popo.También expresó que no sabía por qué le había dado los puñetazos. Indicó que la niña no lloró, sólo le pidió que ya no la golpeara y después le preguntó si se podía acostar a dormir y él le dio permiso, por lo que ella fue a recostarse sobre un colchón en el piso, después le pidió jugo y la notó agitada como quejándose y que hablaba más despacito.Después el padrastro le pidió ayuda a una tía para trasladar a la víctima a recibir atención médica, pero cuando fue ingresada al Hospital 66 del IMSS ya se encontraba en coma y aunque los médicos intentaron, no pudieron salvarle la vida.Ayer el juez Villar dictó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio con penalidad agravada y calificada, tomando como datos de prueba la confesión que aportó el padrastro en sede ministerial.El juez también consideró las declaraciones de la madre de la víctima, Jennifer Cruz Franco y de al menos otros dos familiares quienes coinciden en señalar que durante las mañanas la víctima estaba bajo el cuidado del acusado y que sabían que él la golpeaba además de haberla visto con moretones.Los resultados de la necropsia practicada a la víctima; el informe de un médico del Hospital 66 del IMSS y un reporte de una doctora que en las instalaciones de una farmacia atendió a la niña, horas antes de que muriera, también fueron tomados en cuenta como datos de prueba contra el procesado.“Es congruente lo que dice Jerel, que le dio cuatro golpes con el puño cerrado a la menor en el cuerpo y después le dio nalgadas. No debe pasar por desapercibido que (la víctima) tenía lesiones internas severas que le trajeron como consecuencia que destruyera el hígado, el bazo, la vesícula, costillas rotas, el cráneo fracturado, el rostro fracturado.“Por eso hasta este momento, esos datos de prueba adminiculados entre sí nos llevan a esa conclusión valida y legal de que probablemente entre las 10 y las 11:30 horas del 13 de octubre Jerel Iván Juárez Ramírez golpeó en múltiples ocasiones en diversas partes del cuerpo, entre ellas el abdomen de la víctima”, reprochó el juzgador.En el informe de la necrocirugía practicada a la víctima se documentó que la niña tenía una lesión e inflamación alrededor del ojo derecho; siete equimosis en la región pectoral; múltiples equimosis y hematomas en el abdomen y en la cresta ilíaca derecha; dos escoriaciones con aumento de volumen en la frente; una escoriación por fricción en el pecho de lado derecho; escoriaciones en glúteos y hematomas en ambos pies, entre otras.En el apartado de lesiones internas la médico legista se documentó que la niña tenía infiltrado hemático y hematomas en el cuero cabelludo; fractura e infiltrado hemático en el piso superior del cráneo; hematomas en el séptimo espacio intercostal derecho; ambos pulmones colapsados; hígado lacerado; riñones con hematomas; vesícula desprendida; infiltrado hemático en el tejido blando del abdomen y genitales íntegros sin alteraciones ni lesiones.La causa de muerte de la niña fue un shock hipovolémico consecutivo a laceración hepática por contusión profunda del abdomen.Ayer el juez aprobó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva. (Blanca Carmona / El Diario)