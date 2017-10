Representantes de la sociedad civil criticaron el presupuesto de 333 millones de pesos que ejercerá el Instituto Estatal Electoral (IEE) el próximo año, al considerarlo excesivo y poco efectivo.El director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), Hernán Ortiz, dijo que las elecciones en Chihuahua son muy caras y la gente no cree que resuelvan los problemas de la población.“En las últimas elecciones locales el nivel de participación fue de 39 por ciento en Juárez, este dato pone en un verdadero cuestionamiento la eficiencia de nuestro sistema electoral, nos siguen costando muy caras las elecciones y la gente no cree que resuelvan los problemas públicos”, aseveró.“Las elecciones son muy caras para un acto en el que las personas ni siquiera confían”, añadió.También el analista político José Luis Valero, señaló que la partida auto asignada por el IEE es excesiva y, al menos en los procesos electorales anteriores, no se ha visto una rigurosidad para controlar los gastos que hacen los partidos durante las campañas.“Yo creo que los presupuestos están excedidos para las necesidades de los partidos”, afirmó, y sugirió que debe hacerse una revaloración a las partidas que cada año electoral se destinan a los institutos políticos.El Consejo del IEE aprobó un presupuesto de 333 millones de pesos para ejercer el próximo año. El voto tendrá entonces un costo de unos 123 pesos por elector, que de acuerdo a la lista nominal de Chihuahua son 2 millones 700 mil.En los comicios locales de 2018 se renovarán los 67 ayuntamientos y sindicaturas en Chihuahua, así como diputaciones locales.Ortiz también lamentó que la mayoría del recurso destinado a los comicios se invierte en publicidad. “Lamentablemente la mayoría de ese recurso se va a invertir en publicidad, los partidos políticos y los candidatos independientes venden más que una propuesta política, una imagen”.Señaló que las elecciones son, entonces, “una competencia para ver quién se anuncia mejor y es lamentable porque indica cuál es la impresión que tienen los políticos de sus votantes, creen que no están informados ni maduros en términos democráticos sino clientes simples a los que se les va a vender un producto comercial”.“Parece que están promocionando un par de tenis”, dijo.En ese sentido, subrayó que está en manos de la ciudadanía hacer el cambio al ejercer un control más riguroso de los gastos de campaña.Mientras que Valero criticó que en ninguno de los partidos el 25 por ciento de la militancia hace las aportaciones que se deben y los ciudadanos son los que lo terminan pagando.

