En la penumbra por sus familiares desaparecidas

En Ciudad Juárez fue interpuesto más de un reporte por desaparición de mujeres al día en este año. Veintisiete de esas mujeres ausentes siguen sin ser localizadas, reveló ayer Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).Las cifras indican que del primero de enero al 20 de octubre fueron interpuestos 484 reportes por ausencia de niñas y mujeres, dijo Nájera.En el desglose de datos, detalló que 27 de ellas no han sido localizadas; además seis fueron asesinadas.Sólo en lo que va del mes han sido interpuestos 38 reportes por ausencia y 11 siguen activos, es decir, en el 71 por ciento de los casos las víctimas fueron localizadas por sus familiares, investigadores o policías preventivos o bien, han regresado en forma voluntaria a su hogar, según la portavoz.Sin embargo, detrás de estas estadísticas oficiales hay decenas de familias que viven en penumbras por la ausencia de su ser querido.En las últimas dos décadas la FEM mantiene vigentes 93 pesquisas de mujeres reportadas como ausentes en la Zona Norte.En el portal de la Fiscalía General del Estado (FGE) existe el enlace denominado “Ayúdanos a Encontrarlas” (http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?p=8351), donde se observan los rostros de 93 mujeres reportadas como desaparecidas de 1995 a la fecha.En el caso número uno aparece la pintora Heidi Slauquet Armengol, de 54 años, quien fue reportada el día 16 de noviembre de 1995.Y pese a que actualmente en Juárez existen 27 reportes vigentes, sólo ha sido agregado como caso reciente, el número 93, el de la menor Estefany Michelle Rodríguez Herrera, de 15 años, desaparecida desde el 27 de junio del 2017.La menor fue vista por última vez después de que salir de su hogar ubicado en la colonia Las Haciendas, con la intensión de reunirse con una compañera para dirigirse al punto donde abordaría juntas el camión para acudir a la Secundaria Técnica número 97, donde estudiaba el tercer grado.La adolescente vestía en ese momento el uniforme deportivo de casa de los “Venados”, una pantalonera y blusa azul con rayas amarillas, informó entones la vocera de la FEM.La ausencia de la menor ha provocado la movilización de vecinos, maestros y estudiantes del plantel al que no llegó la estudiante, quien no fue inscrita en la preparatoria en la que continuaría su formación educativa.Semana tras semana la FEM se ha limitado a informar a través de la vocera, que la investigación en búsqueda de Michelle “continúa”. Aún no la localizan y los padres de la menor apenas subsisten ante la ausencia de su hija adolescente.Verónica Herrera, madre de Michelle, mantiene la pega de pesquisas con el rostro sonriente de su hija.En las redes sociales el documento ha sido replicado cientos de veces en grupos de diferentes estados de la República, incluso en El Paso, Nuevo México, Dallas y Los Ángeles, en Estados Unidos.Junto a Estefany Michelle se encuentra la fotografía de Nahomi Gabriela Cisneros Gallardo, de 18 años, ausente desde el 5 de junio 2016 y vista por última vez en la colonia Cerrada del Parque.De ella no se localizaron pesquisas en las redes sociales y sólo unas cuantas notas informativas informando de su ausencia.Nahomi tiene pequeño lunar debajo del ojo izquierdo, así como varios tatuajes uno de ellos en el antebrazo derecho con la leyenda “AARON”, en los dedos de la mano tiene estrellas y cruz, así como en el brazo izquierdo algunas letras chinas.Al momento de la desaparición Nahomi fue vista con blusa de tirantes con figuras de leopardo, mallas negras y zapatos negros con moño del mismo color.La mujer es de complexión delgada, tez morena clara y mide aproximadamente 1.62 centímetros de estatura.Si usted tiene información que permita ubicar a Estefany Michelle o a Nahomi Gabriela, favor de comunicarse al número telefónico (656) 629 3300, extensiones 58131 y 58109.Las encuentran muertasA pesar de la activación del Protocolo Alba, seis mujeres reportadas como desaparecidas fueron localizadas muertas días después de la difusión masiva de las pesquisas, de acuerdo al archivo periodístico.La base de datos elaborada por El Diario durante el presente año, establece que la primera mujer ausente localizada muerta fue la paseña Dibely Abigail Mendiola Márquez, de 27 años.El cadáver fue localizado el pasado 12 de febrero. Ella salió de su domicilio ubicado en la colonia El Mezquital el 9 de febrero.El 13 de febrero fue localizado el cadáver de Lucía Irene Muñiz Ortega, de 19 años, ausente desde el día 7 de ese mes, pero identificada oficialmente hasta marzo.El 15 de mayo fue exhumado el cadáver de Yolanda Ramírez Castorena, quien fue reportada como ausente desde el 2 de mayo, luego de verse con Jorge Luis González, de 42 años, también reportado como ausente ante la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas.Ambas personas fueron inhumadas en una fosa clandestina en el patio trasero de la casa localizada en la calle Ramona Chacón Borunda, del fraccionamiento Horizontes del Sur.Los crímenes ocurrieron luego del aseguramiento de dos toneladas de mariguana y que el hijo de la víctima fue arrestado y exhibido ante los medios de comunicación, por ser agente vial, sin embargo, poco después fue liberado por fallas del Ministerio Público.El 24 de mayo fue localizado el cuerpo de la adolescente Rosa Julissa Delgado Chávez, quien estaba ausente desde el día 21 de ese mes.El cuerpo sin vida de la adolescente fue localizado envuelto en un colchón en un terreno despoblado en las calles Héroes de Nacozari y Cerro Escondido de la colonia Siglo XXI, al poniente de la ciudad.El 10 de junio fue localizado el cuerpo de Tania Elizabeth Flores Monreal, de 21 años, en Camino Real y calle Indio Gerónimo, de la colonia Granjas Unidas. La familia de la víctima la buscaba desde el viernes 9, al no llegar a su casa tras acudir a un festejo de la empresa maquiladora en la que trabajaba.La FEM estableció que la víctima murió ahogada por su propia sangre a causa de las heridas por arma blanca que recibió en el cuello y la frente. Tres de los presuntos responsables fueron detenidos.Finalmente el 3 de octubre fue localizado el cuerpo de Rosalba Rosas Chávez, de 44 años; ella fue reportada como desaparecida ese mismo día por su hermana y se inició la carpeta de investigación número 35548/2017.Como presunto responsable fue detenido Natalio de la Paz Vera, quien presuntamente privó de la vida a su pareja sentimental el pasado 2 de octubre entre las 17:00 y las 19:00 horas en un domicilio en la calle Portal del Ciprés de la colonia Portal del Roble.La causa de muerte de Rosas fue asfixia por sofocación y su cadáver fue metido en bolsas de plástico y arrojado en un predio en las calles Atrás Quedó la Huella y Quirino García de la colonia José Sulaimán.484*Reportes27Sin localizarAsesinadas*En lo que va del año

