‘Cuartos rosas’ están mal construidos: síndico

Cargando

Los “cuartos rosas” construidos con fondos federales por la administración municipal presentan deficiencias porque fueron edificados con mala calidad, aseguró el síndico Aarón Yáñez Limas, quien los calificó como “daño al patrimonio municipal”.“Los techos se están goteando, las paredes se están cuarteando, las instalaciones eléctricas no funcionan y las cuestiones de aluminio y metal, tampoco”, dijo el servidor público. “Están mal instaladas. Se hicieron porches, no cuartos. La gente está molesta y tenemos esto grabado y por escrito”.Estas declaraciones surgen en el contexto del cuarto informe de actividades del síndico, quien señaló que en este último período se hicieron mil 21 observaciones, entre ellas las anteriores y otras que tienen que ver con el bacheo.De acuerdo con Yáñez Limas, quien presentó testimonios videograbados de personas que se quejan de aquellos inmuebles, Juárez arrastra “un retraso muy fuerte” en cuanto a bacheo.El síndico, quien rindió su informe ayer en la explanada del Museo La Rodadora, denunció que, con el 52 por ciento del presupuesto, las adjudicaciones directas han preponderado por encima de las licitaciones públicas.Criticó el alza en las multas de tránsito argumentando que se trató de estrategias recaudatorias del Gobierno local para “recuperar lo que no se ha ingresado a las arcas municipales”.Yáñez Limas también cuestionó la erogación de 8 millones de pesos para la contratación de artistas para la Feria Arriba Juárez, lo que consideró como “una burla para la sociedad juarense”.“La gente está cansada, la gente está decepcionada de nosotros”, afirmó el funcionario. “Tenemos que ver cómo es posible que existan 35 millones de pesos y nuestra comunidad esté llena de baches”.El Diario buscó a Mónica Luévano García, coordinadora de Comunicación Social del Municipio, para conocer una postura oficial sobre estos señalamientos, pero hasta el cierre de esta edición no había habido respuesta.Como consta en archivos periodísticos, los “cuartos rosas” son habitaciones de 12 metros cuadrados, losa de concreto, piso, pintura, instalación eléctrica, una puerta y una ventana que buscan abatir el hacinamiento prevaleciente en colonias populares de la ciudad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.