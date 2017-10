Deja Cabildo en el limbo multas viales

En sesión maratónica de más de cuatro horas, el Cabildo aprobó por unanimidad analizar en las comisiones de Seguridad Pública, Hacienda y Gobernación, un nuevo tabulador de las multas de Tránsito, para dejar sin vigencia los incrementos que se aprobaron el 28 de agosto y que entraron en vigor el 10 de septiembre.Las fracciones del PRI, PANAL y el regidor del Partido Acción Nacional, Hiram Contreras, presentaron en la sesión de ayer tres puntos de acuerdo por separado para revocar las altas tarifas recién aprobadas.Sin embargo, luego de una discusión en la que los ediles aceptaron que no tuvieron a la mano el dictamen con el que se aprobó elevar los precios en la sesión del 28 de agosto, acordaron que será analizado por las tres comisiones con la participación de los 20 regidores.En tanto los ediles elaboran los nuevos montos de las sanciones y se aprueba por el Ayuntamiento, los agentes sólo amonestarán a los conductores infractores, a excepción de las faltas graves.En los casos de multas graves como pasarse una luz roja, exceso de velocidad, pasarse alto y hablar por celular sí se aplicarán, como lo estableció desde el martes pasado el alcalde, Armando Cabada, cuando anunció la marcha atrás a las tarifas con aumento.Además el Cabildo fijó un posicionamiento en contra del cobro del estacionamiento en centros comerciales.Asimismo, el síndico municipal, Aarón Yáñez entregó en la sesión de ayer su cuarto informe trimestral de trabajo, en el que se hicieron mil 21 observaciones.El síndico dijo que algunas de las auditorías que se realizaron fueron a las Direcciones de Asentamientos Humanos y Regulación Comercial.Así como a los bienes e inmuebles del Centro Histórico y la entrega de becas escolares.Además el Cabildo autorizó un cambio de zonificación secundaria de un predio con una superficie de 83 mil 44 metros cuadrados, ubicado entre las calles Pedro Meneses Hoyos y De las Lomas, a favor de la empresa Ruba Desarrollos para un área de 40 viviendas.El Ayuntamiento aprobó también un cambio de zonificación secundaria de un predio con superficie de 59 mil 783 metros cuadrados, ubicado en el Eje Vial Juan Gabriel y calle Tapachula en la colonia Puente Alto, a favor de la persona moral Yva S. A. de C. V., igualmente para la construcción a futuro de casa habitación.En este acuerdo, regidores del PRI, PAN, PANAL, manifestaron que en esa zona hay problema de suministro de agua.Sin embargo, en la sesión, la directora de Desarrollo Urbano, Ana Lilia Mendez, expuso que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) emitió un dictamen que en la zona hay agua suficiente para abastecer a nuevos habitantes.Se explicó que este cambio de zonificación no implica la autorización para la construcción de vivienda, y para cuando esto ocurra se debe contar con todos los trámites necesarios.En otro punto el Cabildo, aprobó un cambio de zonificación de industrial a industria de alto riesgo por el cambio de un químico con baja emisión de contaminantes en el proceso de fabricación de la planta Electrolux.La modificación de zonificación se autorizó a un predio de superficie de mil 359 hectáreas, ubicado en la calle San Isidro número 4251 de la colonia El Barreal.El Cabildo validó la aprobación de la constitución en régimen de propiedad en condominio, denominado Abitalia Residencial que constaría de 222 lotes para vivienda unitaria.El fraccionamiento se ubicaría en Camino Escudero al norte de la avenida Manuel Gómez Morín.En el asunto número nueve de la orden del día, se aprobó la entrega de un apoyo económico por un monto de 100 mil pesos al Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor. A. C. “Girasoles”. (Araly Castañón / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.