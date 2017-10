Se dispara robo de vivienda

En los últimos seis meses, el robo a casa habitación con o sin violencia se disparó considerablemente con hasta 91 casos denunciados ante las instancias de seguridad como promedio mensual, indicó la Mesa de Seguridad y de Justicia.De octubre de 2016 a abril de este año se denunciaron mensualmente alrededor de 66 robos a casas, refirió el comité de indicadores de la mesa en la presentación ayer de los índices delictivos relativos a septiembre.El mes más bajo en la estadística fue octubre de 2016, con 58 denuncias, pero para marzo de 2017 la cifra incrementó a 94; mientras en abril bajó a 84, mayo cerró con 102 y junio con 89. De estos números, 13 fueron cometidos con lujo de violencia.Al indicador le siguió julio con 75 casos –cuatro de ellos con violencia–, mientras que agosto, el mes con más robos a viviendas alcanzó 107 denuncias. En septiembre se registraron 90, cinco de ellas fueron por robos violentos, considerados ‘housejacking’.A esos números habría que sumarles la cifra negra de casos que no se denuncian por miedo, comentó la coordinadora de la Mesa, Astrid González.“Incluso hay una cifra negra por temor a denunciar, pues esas gentes estuvieron dentro de su hogar y conocen datos personales de la familia, pero no podemos resolver combatiendo el delito si no hay denuncia”, puntualizó.El fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava, quien estuvo en la conferencia de prensa, aseguró que se ha detenido a un número –que no precisó– de personas por el delito de robo con penalidad agravada por la retención de las personas durante los robos.En esos casos, dijo, se les ha tipificado el delito de secuestro exprés.Inclusive manifestó que se han detectado bandas de la delincuencia común que operan de esta manera, aunque tampoco dio datos concretos.“Esperamos que con la detención y desarticulación disminuyan los números”, aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta frontera.González pidió a la ciudadanía denunciar aunque sea a los números de emergencia.En la presentación de indicadores también se destacó un incremento de los homicidios durante septiembre, mes que cerró con 74, encima de los 46 de agosto, y tres denuncias de secuestro.El fiscal aseguró que los tres secuestros fueron resueltos de forma positiva para las víctimas y se detuvo a los secuestradores, aunque tampoco abundó.De acuerdo con los datos, 68 de las víctimas fueron hombres y seis mujeres; 51 se cometieron con arma de fuego, nueve con arma blanca, siete fallecieron a causa de traumatismos y otros siete por asfixia. Además, ocho casos fueron esclarecidos con 12 detenidos, se informó.Destacaron una baja en el robo de delito de robo de auto con o sin violencia, con 168 robados sin el uso de la fuerza contra los 189 de agosto; y 22 violentos, contra los 41 del mes anterior.Denuncias• 2016Octubre 58• 2017Abril 84Mayo 102Junio 89Julio 75Agosto 107Septiembre 90

