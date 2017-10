Sin móvil del homicidio de comandante

Cargando

La Fiscalía General del Estado (FGE) carece de líneas sólidas de investigación que permitan establecer el móvil de asesinato cometido contra el agente activo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Ochoa Arellano, reinstalado un mes atrás luego de enfrentar un proceso penal por cohecho.Jorge Arnaldo Nava López, fiscal en la Zona Norte, dijo ayer que se analizan las entrevistas realizadas en el lugar de los hechos a testigos y a la familia del oficial victimado, de las que han surgido datos importantes para “tratar de establecer el móvil” del mortal atentado.Dijo que el agente José Ochoa Arellano se encontraba en su día de descanso, ya que un mes antes había sido reinstalado en sus funciones como suboficial preventivo, con destacamento en Juárez, a ser suspendido el proceso a prueba por un juez de Control.Nava López agregó que la víctima era suboficial y no comandante de la CES como lo dieron a conocer ayer los familiares y amigos de la víctima en la escena del crimen.El funcionario dijo que aún no se determina si el homicidio fue cometido por algún grupo criminal y señaló que Ochoa Arellano fue sorprendido por una persona que llegó a su casa y le preguntó por el precio de un auto, que no tenía anuncio para su venta.Este es el segundo elemento estatal sorprendido por sus agresores afuera de su hogar.El pasado 6 septiembre fue asesinado en el exterior de su domicilio Mariano Contreras Rivera, de 30 años, quien era jefe de escoltas del primer comandante de la Agencia Estatal Investigadora.Un policía ministerial fue asesinado afuera de su casa cuando se disponía a abordar una camioneta oficial, reportaron las autoridades. Presuntamente los agresores pincharon uno de los neumáticos del vehículo oficial y el elemento se disponía a repararlo.El homicidio fue cometido en la calle Isla Santa Elena, en la colonia Álvaro Obregón, donde el oficial, quien era escolta del primer comandante, fue sorprendido por al menos ocho sicarios que lo rodearon para dispararle, relataron testigos.El cuerpo quedó enseguida de la camioneta tipo pick up Dodge Ram verde que le fue asignada Fiscalía General del Estado.Nava López dijo que un hombre tocó a su puerta para preguntar por el vehículo Nissan Máxima, donde finalmente quedó el cuerpo del oficial.“Nos causa extrañeza y es parte de la investigación que el vehículo no tenía señales de que estaba en venta”, dijo el fiscal.Agregó que de momento no hay personas detenidas, ya que los arrestos realizados por Seguridad Pública fueron de personas que habían cometido faltas administrativas y no tenían relación con el crimen del oficial. (Luz del Carmen Sosa)Ayer trascendió que el elemento no sería despedido con honores por no estar laborando al momento de sufrir la agresión. (Luz del Carmen Sosa)