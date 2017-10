Imploró niña a padrastro que ya no le pegara

El hombre acusado de matar a su hijastra de 3 años confesó que golpeó a la niña con el puño cerrado en el estómago hasta que ella le pidió que ya no le pegara.En el informe de la necrocirugía se documentó que la niña prácticamente estaba destrozada por dentro, con ambos pulmones colapsados, lesiones en el hígado, riñones y abdomen y fractura en el cráneo.En la declaración rendida por el inculpado, Jerel Iván J.R., ante el MP que el fiscal leyó ayer en una audiencia pública, se relata que el viernes pasado, tras haber recibido los puñetazos en el estómago, la menor no lloró, sólo le preguntó a su padrastro si podía dormir y él respondió que sí.Entonces se acostó en un colchón acomodado en el piso y minutos más tarde perdió el control de esfínteres, por lo que el hombre de 19 años la llevó al baño y le dio nalgadas.La niña se volvió a acostar y le pidió a Jerel un jugo, él la escuchó agitada, como quejándose, y notó que hablaba más despacio.El hombre fue a una tienda de abarrotes a comprar jugos y al regresar a la casa familiar ubicada en la calle Pradera de Pino número 3118 del fraccionamiento Arecas, se dirigió al colchón y notó que la niña ya no se movía.Entonces optó por subirla a una carriola junto con un niño de un año y un bebé de tres meses de nacido. A este último lo dejó encargado con un vecino y se fue a la casa de su tía Ana, a dos calles de distancia, para pedirle ayuda.De ahí Jerel y sus familiares se trasladaron al Hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero cuando la pequeña fue ingresada ya había caído en coma y minutos más tarde murió, informó un agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Lorenzo Villar Chavarría.La declaración fue rendida por el padrastro ante el MP y el fiscal la leyó ayer en una audiencia pública realizada en la décima primera sala de los juzgados, para solicitar la vinculación a proceso penal de Jerel Iván.El representante social también le señaló al juez que las hermanas y la madre del acusado, así como la abuela, la madre y los tíos de la víctima, estaban enterados que golpeaba a la menor e incluso una doctora tuvo conocimiento porque siete días antes del fallecimiento de la niña, la pareja la llevó por una lesión que presentaba en un ojo.Pero nadie denunció a las autoridades lo que ocurría.La mamá de la niña, Jennifer Cruz Franco, declaró que tenía una relación sentimental con Jerel desde hacía tres años y con él procreó dos hijos, actualmente de un año y de tres meses de edad y con ellos vivía la víctima.También refirió que ella y sus hijos estaban sometidos a un entorno de violencia y en varias ocasiones ella quiso separarse de su pareja, pero él la amenazaba con quitarle a los niños.Jennifer explicó que Jerel estaba a cargo de cuidar a los tres menores desde hace un mes, cuando ella entró a la laborar a una maquiladora y desde entonces empezó a notar que su hija presentaba moretones en el cuerpo y él justificaba la situación diciendo que se caía.“Refiere que el imputado no quería a la víctima como a una hija propia. (La madre) pudo notar que Jerel tenía amenazada a la niña para que no dijera nada de lo que él le hacía”, indicó el fiscal.Jennifer también aseguró que en una ocasión su pareja le apretó el cuello muy fuerte a ella y en otra fecha vio que su hijo de tres meses tenía un moretón en la mejilla y su marido dijo que se había caído de la cama, pero ella no le creyó porque se veía una mano pintada como si le hubieran dado una cachetada.En el informe de la necrocirugía se documentó que la niña tenía una lesión e inflamación alrededor del ojo derecho, hematomas en el pecho y en el abdomen, dos raspones con aumento de volumen en la frente, otros por fricción en el pecho de lado derecho y en los glúteos, además de moretones en ambos pies.Sobre las lesiones internas, la médico legista documentó que la niña tenía lesiones en el cuero cabelludo, fractura en el cráneo, ambos pulmones colapsados, hígado lacerado, riñones con hematomas, lesiones en el abdomen y genitales íntegros sin alteraciones ni lesiones.La causa de muerte fue shock hipovolémico consecutivo a una laceración hepática producida por contusión profunda de abdomen.El juez de Control decretó ayer un receso y citó al MP y el abogado defensor a otra audiencia para hoy viernes a las 10 de la mañana, a fin de dar a conocer si vincula o no a proceso al acusado. (Blanca Carmona / El Diario)

