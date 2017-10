Se unen en lucha contra el cáncer de mama

Cargando

En el marco del Día Mundial contra el cáncer de mama conmemorado ayer, organizaciones e instituciones de salud promovieron la detección oportuna a través de la autoexploración y mastografías gratuitas.Con una marcha, más de mil 200 alumnos de los colegios Independencia e Ignacio Zaragoza buscaron concientizar sobre la prevención.Los estudiantes, padres de familia, representantes de empresas locales, maestros y directivos de los planteles, portaron mantas y cartulinas para exhortar a las mujeres a la autoexploración y recorrieron varias calles del norte de la ciudad.La maestra Margarita Martínez, coordinadora del evento, dijo que es el tercer año que realizan la caminata, como una forma de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar de la salud.El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también reafianzó ayer una campaña para la detección oportuna del cáncer de seno. En el Hospital General de Zona Número 6, se instaló un módulo en el que se invitó a las derechohabientes a realizarse el examen gratuito.“La invitación está abierta a mujeres que tengan 35 años en adelante”, dijo Elvia del Carmen de León Olivares, subdirectora de la clínica.La directora del HGZ 6 expuso que la problemática del cáncer en Juárez es preocupante, pues, aquí, una de cada siete mujeres tiende a desarrollar este mal, cuando hace 20 años era una de cada 20.Por su parte el Municipio a través de la campaña de Detección Oportuna, dio a conocer ayer que lleva 288 mujeres atendidas en 19 días.En un comunicado, la regidora Laura Rodríguez Mireles, coordinadora de la Comisión de la Mujer, expuso que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de cáncer, sin embargo, si se diagnostica uno se le dará seguimiento, ya que el objetivo es detectar y combatir, afirmó.Recalcó la importancia de aprovechar los últimos días de la campaña, ya que el examen es gratuito y rápido.En este caso, la campaña cuenta con el apoyo del Centro Comunitario Francisco Villarreal, del Hospital de la Mujer y Aprocancer, donde existen los aparatos que realizan los exámenes a las pacientes que acuden cada día al módulo de la Presidencia Municipal, subrayó.Este módulo, se abre a las 8 de la mañana y cierra a las 3 de la tarde, cuando ya no haya ni una sola paciente. Este permanecerá en la explanada de la Presidencia hasta el martes 31 de octubre.La organización Rosas Mexicanas “Fincando Esperanzas” aprovechó la fecha también para concientizar a estudiantes del Bachilleres 19 sobre la violencia de género contra las mujeres y cómo erradicarla.“El hombre no nació violento, pero ha ido adoptando estas conductas, la mayoría de los casos por factores externos que lo llevan a adoptar estas conductas, la dinámica familiar, situaciones de la infancia o cosas cotidianas como el estrés laboral”, manifestó David Hernández Pérez, del Centro de Atención, Intervención Psicológica (SURE-UACJ).

