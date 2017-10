Aplasta bebedero a menor en parque; está en terapia intensiva

Un adolescente de 13 años se encuentra en estado crítico de salud luego de que un bebedero de un parque público le cayó en la cabeza, provocándole diversas lesiones que lo mantienen internado en el Hospital Infantil.Se trata de Marco Antonio Salazar Olivas, estudiante de la Escuela Secundaria Federal 8.La tía del menor, María de Lourdes Olivas Moreno, relató que el pasado jueves a las 7 de la tarde, Marco jugaba futbol con unos amigos en el parque de la colonia Los Alcaldes.Éste se encuentra ubicado en la intersección de las calles Manuel Quevedo Reyes y René Mascareñas, cercano a su vivienda.“Al niño le da sed y se acerca a uno de los bebederos, que se encontraba flojo. Cuando se agacha a presionar la manguera para que salga el agua, el bebedero le cae encima”, dijo la mujer.Marco logró caminar hasta su casa sin lesiones aparentemente graves, pero estando ya con su familia fue transportado de inmediato hacia el hospital, en donde le detectan un hematoma del cual ya fue operado.Sin embargo se mantiene en terapia intensiva.La tía señaló que fueron a ver el lugar en donde ocurrió el accidente y se percató que el bebedero se encontraba encima de un charco de agua.“Había otro bebedero que no estaba funcionando, fuimos a revisarlo y vimos que se movía. No estaban bien colocados”, denunció.La familia ha volcado esfuerzos para lograr que las autoridades adjudiquen la responsabilidad del accidente a alguien.“Llevamos a un especialista a que revisara el lugar, sabemos que el bebedero no estaba bien colocado, no tenía soportes, el terreno donde estaba es irregular. Cuando volvimos, el bebedero que quedaba también ya había sido derrumbado”, dijo.Hasta el momento, expresó, las autoridades han estado al pendiente de su denuncia y están corriendo las investigaciones pertinentes para deslindar o asignar responsabilidades.“Esto le pudo haber pasado a cualquier persona. Es un parque público”, señaló.De momento, afirmó que la cuenta del hospital asciende a los 72 mil pesos, y que algunos compañeros de la secundaria han estado realizando colectas para solidarizarse con la familia de Marco.Sin embargo, aún no se sabe nada de cuándo podría ser dado de alta, así que la cuenta sigue en aumento.Olivas Moreno expresó que lo que le interesa alertar sobre las condiciones del parque y el hecho que podría volver a suceder en cualquier otro parque público.Dijo estar conforme con la atención que las autoridades les han brindado y espera que concluyan las investigaciones pertinentes. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.