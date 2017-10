Llaman a regidores panistas para aclarar su voto a favor de aumento

El dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Espinoza Cortés, citó al coordinador de regidores en el Ayuntamiento de Juárez, Eduardo Fernández Sigala, para investigar por qué la fracción edilicia emanada de sus filas votó a favor del incremento en las multas viales.Aunque mencionó que el actual Gobierno Municipal es “cerrado” y es “prácticamente imposible” trabajar de manera coordinada, consideró que los regidores no pueden evadir su responsabilidad con respecto a su votación en el Cabildo, por lo que anticipó que les llamará la atención.“Estoy verificando qué fue exactamente lo que pasó con mis regidores, porque no informaron al partido, esa es la realidad, no me informaron que se iba a llevar a cabo esa modificación, que es parte de lo que tengo que ver con el coordinador Eduardo Fernández”, mencionó.Explicó que los regidores se mantienen en comunicación y coordinación con el partido, sobre todo en los temas sensibles que impactan a la sociedad, para fijar un posicionamiento conjunto.Sin embargo, en esta ocasión no fue así, el coordinador edilicio no informó al partido que analizaban la modificación al reglamento vial para aumentar las multas.“Le pedí una reunión porque no me lo platicaron, no me lo comentaron, se fueron por la libre y la ciudadanía está muy molesta con esto, pero no voy a evadir la responsabilidad de mis regidores ni voy a decir que se los ‘chamaquearon’ o que se los ocultaron, no tengo esa información que haya sido así”, agregó.Espinoza Cortés descartó destituir a Eduardo Fernández de la coordinación edilicia, pero reiteró que sí le llamará la atención por no informarle al respecto, sobre todo cuando en la sesión de Cabildo en la que se aprobó la modificación al citado reglamento fue él quien explicó el tema y todos los ediles la aprobaron.Comentó que en la reunión que tiene programada para este día, analizarán las acciones que seguirá el Cabildo para dar marcha atrás a las modificaciones realizadas al reglamento vial, porque no basta con hacer un anuncio público, sino que se debe seguir un procedimiento legal para que haya una certeza jurídica de que no se van a aplicar esas multas.