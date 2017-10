Carambola ‘ahorca’ bulevar

Cargando

Siete vehículos se vieron involucrados en un accidente ayer por la mañana sobre un puente del bulevar Juan Pablo II, lo que provocó el cierre parcial de la vialidad durante dos horas.La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) determinó que el percance fue ocasionado por una mujer que conducía a exceso de velocidad.Pese a que inicialmente se dijo que la guiadora iba utilizando su celular, esto no quedó establecido en el peritaje ni en una multa vial, informó ayer personal de la corporación.Incluso el presidente municipal Armando Cabada mencionó el hecho a través de sus redes sociales, tras la controversia surgida por el aumento a 20 UMA la multa por manejar utilizando el teléfono celular.A causa del choque múltiple el tráfico fue afectado por más de dos horas, lo que provocó un severo embotellamiento en la transitada vialidad. Alejandra Solís, vocera de la DGTM, informó que ayer a las 07:40 horas en el bulevar Juan Pablo Segundo y Antonio J. Bermúdez, siete vehículos se vieron involucrados en el choque sobre el paso elevado.Dijo que el accidente ocurrió en primer carril en sentido de oriente a poniente, cuando uno de los conductores pegó por alcance por proyección a otro y luego el resto de las unidades no pudieron frenar a tiempo.Por este motivo el puente fue cerrado en ese sentido.Una niña y un adulto resultaron con golpes y fue necesaria la intervención de los elementos del Departamento de Bomberos, ya que una de las unidades fue proyectada contra el camellón central.Una de las conductoras presuntamente responsables dijo a los agentes de Tránsito que se descuidó por manejar y usar el teléfono al mismo tiempo, según mencionó un oficial en el lugar de los hechos.Sin embargo, la portavoz precisó que esta versión no fue confirmada.Lo que sí se estableció fue que las unidades eran guiadas a exceso de velocidad, un problema permanente en esta vialidad.Los vehículos involucrados son un Volkswagen Jetta, tres Nissan Altima, una pickup Ford Ranger, un Ford Fusion y un Ford Focus.Los lesionados fueron llevados a recibir atención médica a bordo de ambulancias de Rescate.Solís dijo que fueron tres los guiadores consignados ante el Ministerio Público por daños y lesiones. Amonestan a conductores por grabar choque; se ocasionó por usar el celular from El Diario de Juárez on Vimeo En otro accidente, dos policías ministeriales y un trabajador de una empresa de fumigación resultaron lesionados en un choque registrado ayer por la mañana sobre la avenida Reforma y la calle Juan Escutia.El percance ocurrió en el momento que el empleado de una empresa fumigadora circulaba en una camioneta GMC Sonoma sobre el bulevar Óscar Flores Sánchez, en sentido de oriente a poniente, trató de dar una vuelta en ‘u’.Sobre la misma avenida, pero en sentido contrario, circulaba una camioneta Chevrolet Silverado color gris, tripulada por dos agentes ministeriales que fue impactada por la Sonoma.Tras la colisión la unidad particular se proyectó contra un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Paramédicos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y agentes de Tránsito atendieron a los lesionados.Los dos vehículos quedaron con daños mayores, mientras el sector quedó sin energía eléctrica por varios minutos.La vocera de Tránsito dijo que la compañía de seguros del civil asumió los gastos del choque, por lo que el conductor no fue consignado. (Luz del Carmen Sosa / El Diario) Da vuelta en 'U' y causa choque vs ministeriales from El Diario de Juárez on Vimeo