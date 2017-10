Analiza MP denuncia vs directiva escolar por ‘bullying’

El Ministerio Público analiza la denuncia interpuesta el lunes pasado por una madre de familia en contra de Geysi Annais Rascón Segura y Guadalupe Flores, integrantes de la directiva escolar del Colegio Teresiano.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que la representación social determinará la fecha para la comparecencia de las dos personas acusadas en un probable caso de ‘bullying’ al interior del plantel y que según la quejosa, no fue atendido por la dirección de la escuela.En la narración de hechos la ofendida dijo ante el Ministerio Público que durante el inicio del ciclo escolar 2016-2017 su hijo, cuya identidad fue reservada por la autoridad investigadora por ser menor de edad y probable víctima, salía cabizbajo y en una ocasión comenzó a llorar porque unos compañeros lo estaban molestando.Ella consoló a su hijo y le dijo que lo resolverían hablando con sus maestros y la directiva del colegio religioso.La madre ofendida dijo que las acusadas no atendieron su queja y argumentaron que el caso era “cosa de niños”, situación que reprobó y manifestó su temor de que las cosas fueran a ser peores de no atenderse.Lo que ocurrió el 7 de junio del año en curso cuando su hijo presuntamente fue golpeado por sus compañeros en diferentes partes del cuerpo, inclusive los genitales.La madre aseguró en su denuncia por escrito que ella llegó a exigir una reunión extraordinaria en el salón para hablar de ‘bullying’ y pidió que estuvieran presentes los padres de los presuntos infractores.Sin embargo, el asunto no fue atendido y las agresiones contra el menor continuaron.El vocero dijo que la denuncia fue recibida por la Unidad de Delitos contra la Paz, Libertad y Seguridad de las Personas.“El Ministerio Público recibió la denuncia el lunes, ya entró en el análisis y determinará si es necesario citar a la directora del plantel, que es acusada junto con otra persona”, explicó el vocero.Dijo que en este tipo de casos también se ofrece a la institución educativa los programas preventivos que tiene la FGE para la prevención de la violencia escolar, a fin de evitar agresiones entre los estudiantes.El Diario buscó la versión del personal del plantel, sin que fuera atendida la petición de entrevista.

