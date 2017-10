Regidoras del PRI se dicen engañadas

Cargando

El dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Óscar Nieto Burciaga, aseguró que las regidoras emanadas de sus filas fueron engañadas para aprobar en el Cabildo el punto de acuerdo que modificó el reglamento vial para aumentar las multas.Aunque explicó que esto ocurrió en lo general, denunció públicamente que a las dos ediles priistas, Seidy Medina Galván y Laura Tapia Martínez, así como al síndico Aarón Yáñez Limas, se les ha negado y ocultado de manera recurrente la información municipal.“En la propuesta que se hizo, que ahí está grabada en video, se ve que les presentaron el punto de acuerdo como un plan integral para atender cuestiones de homicidios, y se dieron cifras, de quienes manejan en estado de ebriedad y conducen utilizando el celular, pero en ningún momento se les habló de ese tabulador con esos incrementos”, afirmó.Agregó que como el asunto se presentó en sesión extraordinaria, se le dio lectura y en ningún momento se habló de otras modificaciones al tabulador que no fueran las relacionadas con conducir en estado de ebriedad y utilizar el celular.Por ello, sostuvo que las regidoras también firmaron el acta correspondiente, porque “estaban creyendo que esa era la información completa, que sólo tenía que ver con las personas que manejaban en estado de ebriedad y había que hacer algo para evitar las muertes.“Les dieron información parcial sobre este asunto, se les dio la información limitada y no se vale que se haga eso”, sostuvo.Sin embargo, ante esta situación, mencionó que en la próxima sesión de Cabildo las regidoras priistas presentarán un punto de acuerdo para pedir que se modifique el Reglamento de vialidad con la final de que se eliminen las altas multas y exigir que les proporcionen la información de manera oportuna.“No han sido informadas ni en esta ni en otras ocasiones, es un comportamiento que ha venido tendiendo el presidente municipal, el secretario del Ayuntamiento y quienes están obligados a dar la información”, dijo.Agregó que, en tanto el Gobierno local les restrinja la información y no se las entreguen por escrito, pidió a las regidoras no votar nada para evitar afectar a la ciudadanía.Nieto Burciaga cuestionó también la información que la Administración Municipal ha dado sobre el gasto realizado en la Feria Juárez que recién terminó, y las ganancias que se obtuvieron, porque aseguró que hay inconsistencias en las cifras que dieron a conocer públicamente.Afirmó que tampoco han entregado información a los regidores sobre este gasto que se hizo con recursos públicos.

